Stiftung Warentest bestätigt die hohe Qualität von Mineralwasser

Chouilly / Windesheim, 29. Juli 2020. Apéritif bedeutet in Frankreich, die kleinen Dinge des Alltags zu feiern und den Sommer zu genießen. Wie gelingt das besser als mit dem Lieblings-Champagne der Franzosen? Mit Eiswürfeln in einem Glas Graphic Ice Rosé oder der kleinen Flasche One Fo(u)r Rosé von Champagne Nicolas Feuillatte am Handgelenk wird der Genuss mit Freunden zur Vie en Rose. Am 4. August...