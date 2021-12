Staffelstab-Übergabe bei Kommdirekt

Neue Führung in führender Digitalagentur: Heiko Horter wird neuer CEO.

Eine der führenden Digitalagenturen nimmt Kurs auf die Zukunft und segelt unter neuer

Flagge: Heiko Horter, Kommdirekt Eigengewächs und Chief Digital Officer, geht ans Ruder

und wird alleinverantwortlicher Kapitän. Somit ist gesichert, dass die von Barbara und Bernd

Arnhold über drei Jahrzehnte geprägte Digitalagentur in beste Hände kommt.

Was in einer 50qm-Dachwohnung in Friedberg begann, ist heute einer der führenden

Digitalagenturen in Süddeutschland: Die Kommdirekt GmbH ist prägender Player bei der

Entwicklung und Umsetzung von komplexen Digitalprojekten. Mit Sitz im Martinipark auf

rund 500 qm ist Kommdirekt heute Impulsgeber und Innovationstreiber in der

Digitalisierung. Rund 20 Mitarbeiter aus 8 Nationen entwickeln und programmieren

erfolgreiche Digital-Lösungen – von App bis Web! Hierbei liegt der Fokus auf automatisierten

Prozessen in Marketing und Vertrieb. Lead- und Marketingautomation made by Kommdirekt

wird geschätzt von Kunden wie CREATON, PCI, Hirschvogel, SAUTER, Regio A3, ABUS, Uvex u.v.m.

Diese von Barbara und Bernd Arnhold initiierte Erfolgsgeschichte ist bereits seit einem

Jahrzehnt maßgeblich geprägt von Heiko Horter. Seinem Tatendrang und Wissensdurst ist es

zu verdanken, dass bei Kommdirekt die Zeichen auf Erfindertum stehen. Die von Heiko

Horter entwickelte Business App SAMOA ist ein Sales Hero der Neuzeit und bei Tausenden

von Vertriebsprofis im täglichen Einsatz. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal, Agentur mit

einem eigenen Erfolgsprodukt, hat es Kommdirekt unter der technischen Ägide von Heiko

Horter bis in den Innovationsquadranten von Gartner Research und auch in die Fernseh-

Studios des Financial Districts in London geschafft.

Kommdirekt Gründer Bernd Arnhold: „Mit dem Vorwärtsdrang von Heiko Horter hat sich

Kommdirekt prächtig entwickelt. Die besten Voraussetzungen, dass sich mit seiner

Übernahme nicht nur die nächsten Jahre, sondern darüber hinaus die digitale Zukunft in der

Region mit seinem Developerteam glänzend gestaltet.“

Kommdirekt CEO Barbara Arnhold: „Good bye heisst auf Wiedersehen: Mitte 2022 werden

wir mit neuen Ideen starten. Seid gespannt, wenn es heißt: die Arnholds sind back. Wir

wünschen allen Geschäftsfreunden und Kollegen und insbesondere Heiko Horter alles

erdenklich Gute für die Zukunft und bedanken uns für die spannende gemeinsame Reise.“

Der neue CEO bei Kommdirekt, Heiko Horter: „Ein sportlicher Schritt, selbst für mich als

Stürmer des TSV Fischach. Nachdem ich das Geschehen bereits seit über einem Jahrzehnt in

Führungspositionen mitbestimmt habe, bin ich mir sicher: Wir werden auch in Zukunft die

Innovationskraft von Kommdirekt auf höchstem Niveau halten. Hier habe ich volle

Rückendeckung durch mein bewährtes Team.“

Weitere Infos zur Übernahme unter https://www.kommdirekt.digital/breakingnews-byebye-hello/

Kommdirekt ist eine der führenden B2B Digitalagenturen in Süddeutschland mit 20 Mitarbeitern. Wir verbinden frische Ideen und innovative Technologien zu einzigartigen Digital-Lösungen. Kommdirekt hat seine Stärken in komplexen Digitalprojekten: hier bieten wir erfolgreich für B2B-Mittelstandsunternehmen die Entwicklung von Digitalstrategien, dynamische Webseiten, Marketingautomation, Leadmanagement und E-Mail-Automation an. Darüber hinaus bietet Kommdirekt ein eigenes Produkt, die prämierte Sales App SAMOA.

Mehr Infos unter www.kommdirekt.digital

