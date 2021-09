Spirituelles Life Management, der Toröffner der neuen Zeit, für unsere Bewusstsein.

Durch meine Fähigkeiten und Karten eröffne ich ihnen die Möglichkeit, Klarheit und Verständnis in Ihren Lebensfragen zu erlangen.

Meine Lebensberatung unterscheiden sich essenziell von anderen.Mein Auftrag ist,Sichtbarmachung der verborgenen spirituellen Anteile in uns, die uns daran hindern, in unsere inner Mitte und klare Resonanz zu kommen.!

Meine Tarot Karten geben ihnen die Möglichkeit in jeder anstehenden Lebenssituation, auf verdrängte Seelenanteile zu blicken. Zielgerichtet klare Impulse zu erlangen, für ihren eigenbestimmten Weg, zur ihrer persönlichen Klärung.

Fragen zu unserer Lebenssituation aber auch tiefe im verborgen liegende Themen bedürfen der liebevollen Bereitschaft sie an schauen zu dürfen.

*** Meine tiefe Arbeit wird durch das Symbolon ergänzt,

Das Symbolon erschließt in seinen Bildern die astrologische Symbolik. Es ist ein Erinnerungsspiel: Es beabsichtigt den Menschen an das zu erinnern, was tief in ihm verborgen liegt und das mitunter seit vielen Jahren nicht an die Oberfläche durfte. Die Bilder des Kartendecks möchten das Unbewusste bewusst machen.

Im ersten Moment unserer Kontaktaufnahme (Hören deiner Stimme) visualisiert sich das Feld der Energie-Wahrnehmung zu deiner Person. Hellfühligkeit ( sowie Übersetzung durch Bildhaftigkeit ( Medium ) sind meine Gaben. *** Hellfühlende Menschen sind in der Lage, Emotionen und körperliche Beschwerden anderer wahrzunehmen. Sie tauchen in ihre Mitmenschen ein, nehmen deren Stimmungen wie ihre eigenen auf, fühlen Schmerzen, Trauer, Angst und Not, aber auch Freude und Zuversicht.

Meine Ausbildung zum Spirit life Coach umfasst die Gesetzmäßigkeiten das Lebens zu veranschaulichen in Kombination mit Körper, Geist und Seele und den Interaktionen zwischen den Ebenen. Sie vervollständigt meine *30 Jährige Erfahrung* mit den Karten.

Durch viele tiefe einschneidende Erlebnisse eröffnete sich der Zugang zu unserer Ur-Quelle und damit zum Medium Karten.

Kartenlegen-Lebensberatung

Klarheit und Verständnis in allen Lebensfragen.

Sabrina Haffert, geboren im Sternzeichen Fische Aszendent Schütze. Ein Herzmensch in allumfassender Annahme und Liebe an das Leben und den Gegenüber. Meine Berufungen waren immer zentriert auf den Gegenüber ausgerichtet. Die Schönheit im außen sowie die Betrachtung der Seele begleiten mich durch all meine tief gelebten Berufsjahre. Meine Ausbildung zum Spirit life Coach rundet meine 30 jährige Erfahrung mit dem Medium Karten aber auch meiner Bewusstheit ab.

