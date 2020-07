So findest Du die optimalen Influencer für Dein Unternehmen

Influencer bringen Unternehmen vorwärts!

Vor gar nicht einmal so langer Zeit waren Influencer noch eine unentdeckte, und vor allem unterschätze Möglichkeit des Marketings. Das hat sich in der heutigen Zeit allerdings grundsätzlich geändert. Heute erreichen Influencer via Social Media mehrere tausend, wenn nicht sogar millionen Menschen. Ein Grund mehr für jedes Unternehmen sich einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Media Marketing LTD stellt Ihnen hierfür ihr gesamtes Know-How und die passenden Kontakte zur Verfügung.

Was machen Influencer und wie erreichen sie die Menschen?

Influencer sind Menschen, die mit ihrer eigenen Meinung die Meinung ihrer Mitmenschen beeinflussen können. Meist handelt es sich um eigenständige Unternehmer, welche einen oder mehrer Social Media Kanäle betreiben. Instragram, Youtube aber auch Twitch sind die klassischen Wege, mit denen die Influencer mit ihren Anhängern kommunizieren. Influencer besetzen verschiedene, oder einen Schwerpunkt und vertreten meist konsequent eine Meinung dazu. Dadurch das dies öffentlich geschieht und sich viele Menschen mit ihren Tipps, Tricks und Anregungen identifizieren können erreichen Influencer teilweise sehr hohe Zuschauerzahlen. Als Instrument für ein effektives Marketing sind die Influencer deswegen eine ideale Lösung für viele Unternehmen. Dabei geht es nicht darum die Werbung plump zu platzieren. Vielmehr soll mit der Hilfe einer subtilen Werbebotschaft eine Anregung für potentielle Käufer geschaffen werden sich mit dem Produkt, oder dem Unternehmen einmal näher auseinanderzusetzen.

Wie können Influencer erreicht und gebucht werden?

Hier hilft Ihnen die Expertise von Media Marketing LTD auf jeden Fall! Wir verfügen über die notwendigen Kontakte und können so einen direkten Draht zum Management, oder zu den Influencern selbst herstellen. In der Regel handelt es sich hier um ganz reguläre Dienstleistungsverträge. Für eine Entlohnung, oder für eine kostenlose Produktprobe bieten Influencer oft von sich aus an entsprechende Produkte zu bewerben und Unternehmen zu vertreten. Die Experten von Media Marketing LTD vermitteln Ihnen hierfür gerne die notwendigen Kontakte!

Firmenkontakt

Conrad Media LTD

Dean Louw

Ground Floor West, 68 South Lambeth Road 1

SW8 1RL London

040228634610

info@conradmedia.net

https://www.media-marketing24.net/so-findest-du-die-optimalen-influencer-fuer-dein-unternehmen

