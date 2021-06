Snacken ohne schlechtes Gewissen: Herbalife Nutrition launcht erste Protein-Chips

Darmstadt, 14.06.2021 – Einen ernährungsbewussten Lebensstil führen und trotzdem ohne schlechtes Gewissen Chips snacken? Genau dafür launcht Herbalife Nutrition mit den gepufften und fettreduzierten Protein Chips in den beiden Geschmacksrichtungen Barbecue und Sour Cream & Onion eine im Vergleich zu herkömmlichen Chips nahrhafte sowie proteinreiche Snack-Alternative für sorgenfreies Snacken zwischendurch.

Die perfekte Alternative bei Heißhunger

Snacks machen im Durchschnitt mehr als ein Drittel der täglich verzehrten Kalorien aus. Kein Wunder also, dass die Nachfrage der Verbraucher nach gesünderen Optionen stetig zunimmt. Gepufft und nicht frittiert, beinhalten die Protein Chips rund 50 Prozent weniger Fett im Vergleich zu herkömmlichen Kartoffel-Chips. Mit ihrem hohen Gehalt an Erbsenprotein bietet Herbalife Nutrition nun eine nahrhafte Snack-Alternative, die sich mit einem ernährungsbewussten Lifestyle kombinieren lässt. Egal ob als fettreduzierter Snack zwischendurch oder als leckerer Protein-Boost to-go nach dem Training – die Herbalife Nutrition Protein Chips sind die perfekte Alternative für diejenigen, die auch bei einem aktiven Lebensstil nicht auf Snacks verzichten wollen. Zusätzlich enthalten sie ausschließlich natürliche Aromen und sind glutenfrei, sowie für Vegetarier und Veganer geeignet (je nach Geschmackssorte).

„Wir freuen uns, unseren Kunden ein brandneues Produkt anbieten zu können, mit dem sie ihre Ernährungs- und Proteinzufuhrziele erreichen können“, sagt Mark von der Meden, Country Director Herbalife Nutrition DACH. „Dank des cleveren „Popping-Verfahrens “ und der hochwertigen Zutaten sind die Herbalife Nutrition Protein Chips eine gesunde und leckere Snack-Option“.

Zwei crunchig-herzhafte Geschmacksrichtungen

Seit dem 14. Juni 2021 sind die Protein Chips in den beiden Geschmacksrichtungen Barbecue und Sour Cream & Onion in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein. Die würzige Sour Cream & Onion Variante mit ganzen 12g Protein pro Packung ist dabei vegetarisch, die rauchige Barbecue Geschmacksrichtung mit 11g Protein pro Packung ist zusätzlich auch für Veganer geeignet. Die UVP liegt bei 21,- EUR (DE) / 22,- EUR (AT) / 24,- CHF (CH) für 10 Packungen à 30 g.

Ernährung – mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen – schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Beratern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Berater von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen.

Herbalife Nutrition“s gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Berater erhältlich.

Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 150 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern.

Herbalife Nutrition hat weltweit etwa 10.000 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2020 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 5,5 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.de oder die Kanäle auf Instagram und Facebook.

Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben.

