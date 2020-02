“Smartphone auf Rädern” – EURONICS bringt das erste Elektroauto in den Fachhandel

Ditzingen (ots) – Die Verbundgruppe aus dem schwäbischen Ditzingen hat ihre

Kooperation mit dem chinesischen Automobilhersteller AIWAYS bekanntgegeben. Bis

zu 30 ausgewählte EURONICS Fachhändler werden künftig das neue SUV-Modell U5 in

ihr Sortiment aufnehmen. AIWAYS verzichtet damit auf den Vertrieb über

klassische Autohändler. Kern der Kooperation ist der kundenorientierte

Beratungsansatz von EURONICS. Die Händler beraten Kunden auf der eigens

eingerichteten Ausstellungsfläche mit ihrem technischen Know-how sowie ihrem

Hintergrundwissen zu Elektronik-Themen. Zudem können Interessenten mit dem U5

direkt vor dem Ladengeschäft zu einer Probefahrt starten. Elektromobilität ist

für die Mitarbeiter aus der Verbundgruppenzentrale sowie ihrer Mitglieder längst

Teil des Arbeitsalltags. Bereits 50 Händler bieten auch dank einer Kooperation

mit der EnBW Ladestationen auf ihren Parkplätzen an, ein Installationsservice

von Wallboxen beim Kunden zuhause ergänzt das Angebot.

Die Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden Automobilhersteller aus China ist für

Benedict Kober, Sprecher des Vorstandes der EURONICS Deutschland eG, nun der

logische nächste Schritt in der Weiterentwicklung des Produktportfolios:

“E-Mobilität ist für uns ein wichtiges Zukunftsthema, daher freuen wir uns

besonders, mit AIWAYS einen internationalen Player der Branche gewonnen zu

haben. Mit unserem technischen Know-how bringen wir unseren Kunden die

innovative Technologie hinter dem U5 näher und bieten zugleich die passende

Hardware und Services an. Bei EURONICS gibt es also alles rund ums E-Auto aus

einer Hand.” Vom neuen SUV-Modell zeigt sich Kober ebenfalls begeistert: “Der

AIWAYS U5 ist mit seiner modernen Ausstattung ein smartes High-Tech-Produkt auf

Rädern und zeigt damit, dass das vernetzte Zuhause der Zukunft nicht an der

Haustür endet, sondern alle Facetten des Alltags sinnvoll miteinander verbinden

wird.”

Der Elektro-SUV bietet mit einem Marktpreis unter 40.000 Euro neben 140 KW,

einer 63 kW/h Batterie und einer Reichweite von über 400 Kilometern nach

WLTP-Standard auch ein geräumiges Interieur. Es ist außerdem vorgesehen, das

E-Auto in die Liste förderfähiger Elektrofahrzeuge aufnehmen zu lassen. Service-

und Wartungsarbeiten der Fahrzeuge führt die Werkstattkette A.T.U bundesweit

durch.

Die ausgewählten Stützpunkthändler der Kooperation zwischen EURONICS und AIWAYS

werden bis April 2020 bekanntgegeben. Ab Mai können Kunden Probefahrten über ein

Online-System buchen. Aktuelle Informationen zum Fahrzeug sind ab dem 3. März

2020 unter www.euronics.de/aiways-u5 sowie über Anfragen an aiways@euronics.de

verfügbar.

Über EURONICS:

OLED-TVs, Smart Wearables, Smart Home und Haushaltsgeräte mit höchster

Energieeffizienz gehören gleichermaßen zum Sortiment der EURONICS Fachhändler

wie die konventionellen Produkte der Consumer Electronics. Die Genossenschaft

zählt in Deutschland rund 1.316 Mitglieder an 1.466 Standorten mit rund 11.000

Mitarbeitern. Ein umfassendes Dienstleistungsangebot, individuelle Beratung und

qualifiziertes Fachpersonal sind die gemeinsamen Kennzeichen der zumeist

inhabergeführten, mittelständischen Fachgeschäfte und Fachmärkte. Der zentral

regulierte Umsatz der EURONICS Deutschland eG betrug im Geschäftsjahr 2017/2018

1,47 Milliarden Euro.

Die EURONICS Deutschland eG ist Partner des europäischen Einkaufs- und

Marketingverbundes EURONICS International mit Sitz in Amsterdam. Aktuell ist die

Verbundgruppe mit mehr als 8.800 Standorten in Europa aktiv und erzielte 2017

einen Gesamtumsatz von 19,1 Milliarden Euro. Mehr als 50.000 Mitarbeiter sind in

den rund 5.500 Mitgliedsunternehmen in 35 Ländern beschäftigt. In Europa ist

EURONICS die größte Verbundgruppe der Branche.

www.euronics-deutschland.de

