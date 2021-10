Smart-Meter-Rollout: VOLTARIS wählt GreenPocket als Partner für kundenorientierte MSB-Visualisierung

Die VOLTARIS GmbH reagiert auf die steigenden Pflichteinbaufälle und baut das Angebot an Visualisierungslösungen für ihre Stadtwerke-Partner mit Software-Experte GreenPocket weiter aus: Neben innovativen Webportalen für Haushaltskunden, Gewerbe und Kommunen bietet der Smart-Metering-Spezialist nun auch grundzuständigen Messstellenbetreibern (gMSB) und deren Kunden ein transparentes Energiemanagement-System von GreenPocket an und setzt dabei vor allem auf neue Kundenmehrwerte. Die langjährige Zusammenarbeit der Unternehmen mündet somit in einer strategischen Partnerschaft.

VOLTARIS hat schon früh die Notwendigkeit für transparente Energieverbrauchsdaten erkannt und stellt seinen Kunden bereits seit 10 Jahren GreenPockets Energiemanagement-Software für Gewerbekunden und das EnergieCockpit für Privatkunden und kleinere Gewerbe zur Verfügung. Nun haben sich die beiden Unternehmen dazu entschieden, die Partnerschaft zu vertiefen und im Zuge des Smart-Meter-Rollouts auch Messstellenbetreibern eine Pflichtvisualisierung mit Weiterentwicklungspotential zur Verfügung zu stellen. VOLTARIS reagiert damit nicht nur auf die steigende Anzahl an verbauten intelligenten Messsystemen, sondern möchte das Potential auch für neue Geschäftsmodelle und Kundenmehrwerte nutzen, um zum Beispiel dem gMSB die Möglichkeit zu geben, Gewerbe- und Privatkunden stärker an sich zu binden.

Darüber hinaus haben die Unternehmen das Angebot des EnergieCockpits und der Energiemanagement-Software auch für den wettbewerblichen Messstellenbetrieb ausgebaut. Mit einer damit einhergehenden Erweiterung des Featureumfangs um u.a. Energiespartipps, automatische Warnungen bei einer Überschreitung von Grenzwerten und Gamification bieten sich dem wMSB zahlreiche Möglichkeiten, sich vom Wettbewerb abzuheben und für den Endkunden weitere Mehrwerte zu generieren. Insbesondere im Bereich der Energieservices für die Wohnungswirtschaft, etwa im Hinblick auf das Liegenschaftsmodell, sehen VOLTARIS und GreenPocket große Chancen: „Für viele Marktteilnehmer wird auch Submetering zu einem immer wichtigeren Geschäftsfeld. Da fließt dann auch so etwas wie die Heizkostenverteilung rein, für die nun auch im Zuge der novellierten Heizkostenverordnung (HKVO) ein Portal benötigt wird, um unterjährig über den Verbrauch zu informieren. Ein spannendes Themenfeld, bei dem wir auch schon in der Entwicklung neuer Lösungen sind, um diese neuen Geschäftsfelder für unsere Kunden zu erschließen“, erklärt Dr. Thomas Goette, Geschäftsführer von GreenPocket.

„Auch aufgrund der Rückmeldung aus unserer Anwendergemeinschaft, in der 40 Netzbetreiber und EVU zusammenarbeiten, forcieren wir die Entwicklung von interessanten Visualisierungslösungen. Solche Angebote sind unverzichtbar für die Kundenbindung und stärken die Akzeptanz der intelligenten Messsysteme“, ergänzt Marcus Hörhammer, Bereichsleiter Produktentwicklung und Vertrieb bei VOLTARIS.

Für den Rollout gerüstet

„Wir freuen uns, dass VOLTARIS nun auch bei den Pflichtvisualisierungen sowohl für Gewerbe- als auch für Privatkunden auf unsere Softwareexpertise setzt, aber auch darüber hinaus die Chance in den Mehrwertlösungen sieht. Um eine datengeschützte Umgebung und ein schnelleres Updatemanagement für kommende Anforderungen zu sichern, hosten wir die Lösungen in unserer SaaS-Cloud.“, erläutert Dr. Thomas Goette, CEO von GreenPocket. So tragen VOLTARIS und GreenPocket mit ihrer Partnerschaft zu einer nachhaltigeren Zukunft und Energieeffizienz bei und nutzen die Pflicht als Chance für neue Geschäftsmodelle und Mehrwertlösungen.

Über GreenPocket

Die Mission von GreenPocket ist es, mit intuitiver Software das Management des Energieverbrauchs so einfach zu machen, dass es für wirklich jeden – egal ob Unternehmen oder Privathaushalt – zu einer Selbstverständlichkeit wird. So hilft GreenPocket mit seinen datengetriebenen Mehrwertlösungen Energieversorgern und deren Kunden, wirksam ihren Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Die KI-getriebene Software bringt nicht nur Transparenz, sondern auch Intelligenz in die Datenmengen und macht die Digitalisierung der Energiebranche für alle Beteiligten zu einer echten Chance. So schafft GreenPocket als Spezialist für Energiemanagement- und Visualisierungssoftware seit 2009 entscheidende Mehrwerte für nationale und internationale Energieversorger sowie deren Privat- und Gewerbekunden auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Über VOLTARIS

VOLTARIS ist der Experte für alle Leistungen im klassischen und intelligenten Metering. Der Energiedienstleister bietet Energielieferanten, Netzbetreibern und Industrie modulare Lösungen entlang der gesamten Prozesskette des grundzuständigen und wettbewerblichen Messstellenbetriebs: Gerätemanagement, Gateway-Administration, Mess- und Energiedatenmanagement für alle Marktrollen sowie Mehrwertdienste mit dem intelligenten Messsystem wie Submetering, Visualisierung und Steuerung.

