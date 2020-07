Sixt-Leasing! Geld zurück!

Schneller Zugriff auf Online-Batteriesuche Krefeld, Juli 2020 - GS YUASA bietet Werkstätten und Händlern einen von 100 kostenlosen USB-Smart-Buttons an, der sich ideal für die tägliche Arbeit im hektischen Betriebsalltag eignet und einen superschnellen Zugriff auf die branchenführende Online-Batteriesuche fit.yuasa.com ermöglicht. So gibt es den Smart Button: Einfach eine E-Mail an marketing@gs-yuasa.de schicken. Der USB-Smart Button lässt sich einfach an den USB-Anschluss eines Rechners oder...