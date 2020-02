Berühren und berührt werden

In diesem Buch geht es um die immense Bedeutung von speziell achtsamer und sinnlicher Berührung für unsere Sexualität. Die Autorin beschreibt einfühlsam, wie sie Menschen dabei unterstützt, ihr sexuelles Potential zu entdecken, ihre individuellen Ausprägungen und Vorlieben beim Sex zu ergründen und damit die eigene „sexuelle Insel“ zum Erblühen zu bringen. Wir erfahren, mit welchen Themen Männer, Frauen oder Intersexuelle in ihre sexualtherapeutische Praxis kommen und mit welchen Fragen, Methoden und Übungen sie mit ihnen arbeitet. Wie gerade die Entdeckung des eigenen Körpers als Insel der Lust ihnen dabei hilft, eine zunehmende Verbundenheit mit sich selbst zu spüren und ihre Sexualität so auch mit dem*r Partner*in entfalten zu können. Susanna-Sitari Rescio schreibt sehr haut-nah und persönlich, führt in die „Kunst achtsamer sinnlicher Berührung“ ein sowie in die Grundlagen der Tantramassage als Heilmassage und erläutert deren positiven Einfluss auf die menschliche Sexualität. Wir erfahren, welchen Einfluss achtsame Berührungen schon vom Embrionalstadium an auf die Psyche und das Hormonsystem ausüben und so unser Bindungserleben und -verhalten prägen. Sie führt zahlreiche wissenschaftliche Studien an, die unter anderem belegen, dass nur eine bestimmte Qualität von Berührung auch zur Wahrnehmung angenehmer, erotischer Gefühle führt und sieht darin ihre langjährigen Erfahrungen bestätigt. Man muss kein sexuell freigeistiger Mensch sein, um von diesem Buch zu profitieren. Denn die Autorin versteht es eindrücklich, die Sehnsucht nach berühren und berührt werden als Grundbedürfnis zu beschreiben, das unser vitales Potenzial erst vollständig entfaltet. Und das mit einer klaren, präzisen und sinnlichen Sprache, die an keiner Stelle ins Anzügliche abgleitet. Mit zahlreichen Übungen zum Ausprobieren.

Über das Buch

Susanna-Sitari Rescio

Sinnliche Intimität

Berühren und berührt werden

220 Seiten, 17,50€

Erscheinungstermin: März 2020

ISBN: 978-3-95883-417-0

Über die Autorin

SUSANNA-SITARI RESCIO wurde 1964 in Italien geboren. Mit 25 kam sie nach Deutschland. Hier studierte sie Sexologie an der Hochschule Merseburg, absolvierte zusätzlich die sechsjährige klinische Ausbildung im Sexocorporel sowie weitere Aus- und Fortbildungen. Sie ist Dozentin für Sexologie und Leiterin von Selbsterfahrungsgruppen, bei denen achtsame Berührung im Zentrum steht. Seit mehreren Jahren ist sie als Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Paar- und Sexualtherapie in Hamburg tätig. www.soham.de

„Meisterschaft im Leben zu erlangen“ ist der Fokus, der uns bei der Auswahl der Themen leitet. „Meisterschaft“ ist dabei kein fernes Ziel, sondern beschreibt den Grad unserer Offenheit gegenüber dem Leben in seiner grandiosen Vielfalt, aber auch gegenüber seinen Schwierigkeiten und Widersprüchen als den eigentlichen Wachstumshilfen. Auf ganz persönlichen Entwicklungswegen nähert sich jeder Mensch seinen Stärken und Talenten, seiner Kraft und Bewusstheit sowie seinem Glück – seiner Essenz. Mit unseren Veröffentlichungen möchten wir hierbei unterstützend und inspirierend begleiten und Ihnen weiterführende Perspektiven vermitteln.

* Die Kamphausen Media GmbH mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Fischer & Gann, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

Firmenkontakt

Kamphausen Media GmbH

Julia Meier

Goldbach 2

33615 Bielefeld

0521-560 52 0

0521-560 52 29

info@kamphausen.media

http://www.kamphausen.media

Pressekontakt

Kamphausen Media GmbH

Julia Meier

Goldbach 2

33615 Bielefeld

0521-560 52 232

0521-560 52 29

julia.meier@kamphausen.media

http://www.kamphausen.media

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.