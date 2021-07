Sie möchten Ihren Gebrauchten mit Mängeln verkaufen? Herzlich Willkommen beim Autoankauf Rostock!

Der Gebrauchtwagenankauf zahlt seinen Rostocker Kunden auf kurzem Wege attraktive Preise und verzichtet auf jede Sachmängelhaftung

Auf dem privaten Markt ist es nicht einfach, wenn nicht gar unmöglich, einen Gebrauchten mit Mängeln zu verkaufen. Gelingt dies, so muss vieles beachtet werden. Beispielsweise dürfen bei Geschäften unter Privatpersonen auch versteckte Mängel nicht verschwiegen werden. Andernfalls kann es im Nachgang des Verkaufs zu einem bösen Nachspiel kommen. Davon abgesehen müssen sich die Besitzer, die ihren Gebrauchten mit Mängeln verkaufen möchten, auf dem privaten Rostocker Markt in aller Regel mit sehr niedrigen Preisen zufrieden geben. Anders sieht es beim Autoankauf Rostock aus. Hier werden keine pauschalen Abzüge vorgenommen, nur weil man hofft, dass der Besitzer sein beschädigtes Auto auf Biegen und Brechen loswerden möchte. Stattdessen nimmt der Gebrauchtwagenankauf Rostock eine fachmännische und sachgerechte Überprüfung des Fahrzeugs vor. Damit der Verkäufer ohne jede Unsicherheit seinen Unfallwagen oder Gebrauchtwagen mit Mängeln verkaufen kann, verzichtet der Autoankauf Rostock ausdrücklich auf eine Sachmängelhaftung.

Geländewagen, Firmenfahrzeuge und Sprinter: Der Autoankauf Rostock ruft in jedem Fall Bestpreise auf

Der Gebrauchtwagenankauf kauft in Rostock Fahrzeuge aller Art auf. Seien es Firmenwagen oder Sprinter, die trotz eines jungen Alters eine hohe Kilometerleistung aufweisen, seien es Geländewagen oder Sportwagen, Kombis oder Limousinen. Selbst in dem Fall, dass es sich um Unfallwagen handelt, werden beim Autoankauf Rostock attraktive Preise aufgerufen, die transparent darstellbar sind. Das Interesse gilt nicht nur den Gebrauchten in Top-Form. Vielmehr kommt tatsächlich jeder Gebrauchtwagen für einen Ankauf infrage: fahrbereit oder stillgelegt, mit und ohne TÜV, mit und ohne erhebliche Schäden. Darüber hinaus ist der Gebrauchtwagenankauf nicht auf bestimmte Hersteller spezialisiert: Mercedes, BMW und Audi werden ebenso gerne vom Besitzer übernommen wie Seat, Mazda oder Peugeot. Ausnahmslos jeder Gebrauchtwagen in Rostock und um Rostock herum ist für einen Ankauf durch den Gebrauchtwagenankauf Rostock interessant. Der Interessent fragt einfach einen Termin für die Inaugenscheinnahme seines Fahrzeugs an und teilt dem Autoankauf für eine Vorab-Bewertung die Mängel bestenfalls bereits im Vorfeld mit. Je genauer die Beschreibung des Autos ausfällt, desto exakter kann der ungefähre Ankaufspreis im Vorfeld beziffert werden. Ist der Gebrauchtwagen nicht mehr fahrtauglich, kommt der Autoankauf mit einem Anhänger oder Abschleppwagen zu seinem Kunden – unabhängig davon, wo genau in Rostock er seinen Sitz hat. Selbstverständlich ist dieser Service für den Kunden mit keinerlei Kosten verbunden. Sobald der Mitarbeiter des Autohandels beim Verkäufer eingetroffen ist, wird der Wagen einem kurzen Check unterzogen und sind auch die Papiere verfügbar, kann der Verkauf auch schon durchgeführt werden. Der bisherige Besitzer erhält den Kaufpreis in bar überreicht und gibt im Gegenzug seinen Unfallwagen oder sonstigen Gebrauchtwagen samt der zugehörigen Papiere in die Hände des Autoankauf Rostock. Dieses einfache Procedere verdeutlicht, wie komfortabel es für jeden Rostocker ist, seinen Gebrauchten dem Gebrauchtwagenankauf zu verkaufen: Ein Abklappern diverser Händler ist überflüssig, ganz abgesehen davon, mit wie viel Aufwand es verbunden ist, ein nicht fahrbereites Fahrzeug zu bewegen. Auch das mühselige Verfassen von privaten Annoncen und anschließende oft vergebliche Warten auf Interessenten entfällt. Mit dem Autoankauf Rostock vergehen zwischen der Entscheidung, den Gebrauchtwagen verkaufen zu wollen und dem Kauf-Abschluss nur wenige Stunden.

Auf dem privaten Markt ist nicht einfach, einen Gebrauchten mit Mängeln zu verkaufen. Wer gleich den Autoankauf Rostock kontaktiert, spart sich viele überflüssige Wege und Absagen. Dank eines Verzichts auf Sachmängelhaftung ist der Verkäufer außerdem vor unangenehmen Überraschungen im Anschlus an den Gebrauchtwagenankauf gefeit. Der Autoankauf Rostock kauft intakte Gebrauchtwagen und Unfallwagen gleichermaßen zu besten Konditionen im gesamten Stadtgebiet von Rostock auf.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Fix

Essa El-lahib

Hernerstraße 124b

44809 Bochum

Telefon: 0 152 03281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

