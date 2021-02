Sicher und komfortabel arbeiten – sogar auf Treppen und Absätzen

– mit dem ClickMatic-System von KRAUSE

Wenn flexible und stabile Steighilfen in Heim- und Handwerk gefragt sind, fällt die Wahl meist auf Gelenk-Teleskopleitern. Sie lassen sich vielfältig und komfortabel einsetzen und sind dabei schnell und einfach anpassbar. Vor allem an schwer zugänglichen Bereichen, zum Beispiel auf Wendeltreppen oder in verwinkelten Treppenhäusern, entfalten diese Multitalente ihr ganzes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Für ihre effektive und sichere Verwendung hat der Traditionshersteller KRAUSE das ClickMatic-System entwickelt. Mit diesem patentierten Mechanismus wird mit wenigen Handgriffen die Gelenk-Teleskopleiter an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und gleicht Höhenunterschiede spielend aus.

Treppen und Absätze – mit dem ClickMatic-System kein Problem

Gelenk-Teleskopleitern sind dank der integrierten Höhenverstellung bestens für Arbeiten auf Treppen und Absätzen geeignet. Arbeitssicherheit und Effektivität stehen bei der Entwicklung aller KRAUSE-Produkte an erster Stelle. So ist die Anwendung des ClickMatic-Systems zur Höhenverstellung ergonomisch perfekt und denkbar einfach. Möchte man die Leiter entriegeln, zieht man beide Knöpfe an den Außenholmen heraus und dreht sie leicht im Uhrzeigersinn. Danach kann man die Leiter leicht auf die geforderte Höhe einstellen. Ist die gewünschte Position erreicht, führt man die Knöpfe in die entsprechende Sprosse zurück oder lässt sie automatisch einrasten. Nun sind die Holme verriegelt, ein ungewolltes Verschieben der Leiternteile ist nicht mehr möglich. Die so eingestellte Leiter gewährleistet eine sichere Anwendung in jeder Situation. Nach Gebrauch kann sie auf die gleiche Weise entriegelt und eingeschoben werden. So passen sich die Gelenk-Teleskopleitern von KRAUSE mit dem patentierten ClickMatic-System stets an verschiedenste Höhenunterschiede an und bieten zudem ein Höchstmaß an Sicherheit und Ergonomie.

Ein Produktvideo zum KRAUSE ClickMatic-System und anderen KRAUSE Steigtechnik-Innovationen finden Sie unter https://www.krause-systems.de/clips Informationen zu weiteren Produkten und Dienstleistungen von KRAUSE bietet das Unternehmen unter www.krause-systems.de an.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

