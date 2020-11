SHOT Cup Glühweinerhitzer sorgt für Stimmung!

Erhitzer für Glühwein, Punsch & Co. – SHOT CUP

Der Durchlauferhitzer SHOT CUP für Jägertee, Glühwein, Punsch & Co. fügt sich nahtlos in das Gesamtsystem des Gastrogeräteherstellers MPS Innovation mit dem bekannten SHOT 2 cl / 4 cl Likör – Heizportionierer, der Warmhaltetheke und dem SHOT SAUCE Apparat ein. So wie alle von der MPS Innovation GmbH entwickelten Geräte punktet auch der SHOT CUP Glühweinerhitzer mit einer eigenständigen Formensprache, kompakter Bauweise und gleichzeitig maximaler Effizienz.

An Alle(s) gedacht!

SHOT CUP ist wirklich für alles offen. Die Getränke können mittels Adapter aus einer Flasche, mittels Kompressors aus einem Keg-Fass, mittels elektrischer Pumpe aus einem Kanister oder direkt über den dazu passenden Flüssigkeitsbehälter in den Durchlauferhitzer befüllt werden. Auf diese Weise lässt sich SHOT CUP nahtlos in das jeweiligen Gastronomiekonzept einbinden. Die einfache Handhabung und die saubere Bedienung ermöglichen eine hohe Taktfolge mit maximalem Umsatz innerhalb kürzester Zeit. Hoch die Tassen!

Es geht auch einfacher – und besser!

SHOT CUP, eine Entwicklung des Vorarlberger Unternehmen MPS Innovation, ist ein hocheffizienter und formschöner Glühwein Durchlauferhitzer für alle erdenklichen Heißgetränke, die tassenweise ausgeschenkt werden. Anders als herkömmliche Getränkewärmer und -container werden Punsch, Glühwein, Jagatee und Co. erst kurz vor dem Ausschenken erhitzt und behalten dadurch ihren ursprünglichen Geschmack und Alkoholgehalt. Die restliche Flüssigkeitsmenge wird dabei nicht erhitzt! Das Portionieren erfolgt einfach über einen hochwertigen, beheizten Edelstahlhahn – praktischerweise einhändig zu bedienen.

Die Vorteile von SHOT Cup auf einen Blick

– Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für die Heißgetränke

– Kompakte und platzsparende Bauweise

– Wahlweise mit stabilem Standfuß oder Thekenhalter

– Betrieb mit normalen 230 V aus der Steckdose

– Einfache und schnelle

– Spart Zeit und Geld – und bringt mehr Umsatz

Mit wärmster Empfehlung!

