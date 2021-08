Service, der weit über den Immobilienverkauf hinausgeht

Auch nach dem Verkaufsprozess beraten die Makler der Bubeck Immobilien GmbH ihre Kunden

Der Immobilienverkauf ist erfolgreich über die Bühne gebracht oder die passenden Mieter sind gefunden worden. Doch auch nach einem Immobilienverkauf oder bei einer Vermietung können im Nachhinein Fragen auftreten. Die Makler der Bubeck Immobilien GmbH mit Sitz in Stuttgart stehen ihren Kunden in solchen Fällen umfassend zur Verfügung.

„Uns ist es sehr wichtig, dass unsere Kunden zufrieden sind“, sagt Geschäftsführer Christian Bubeck, „unsere Leistungen beim Immobilienverkauf gehen daher weit über die Käufer- oder Mietersuche hinaus“. Nachdem der passende Käufer oder Mieter gefunden ist, erstellt der hauseigene Anwalt der Bubeck Immobilien GmbH so beispielsweise einen rechtsgültigen Kauf- oder Mietvertrag und berät die Kunden auch, wenn im Nachhinein noch Fragen auftauchen sollten – wie zum Beispiel zur Sicherstellung der Zahlung.

Darüber hinaus kümmern sich Christian Bubeck und sein Team auch um die Schlüsselübergabe, die Anfertigung eines Übergabeprotokolls und das Ablesen der Gas-, Wasser- und Stromzählerstände. „Selbstverständlich sind wir auch für alle da, die ihre Immobilie mit uns verkauft haben und nun umziehen müssen“, so Christian Bubeck, „ihnen vermitteln wir gerne Kontakte zu entsprechenden Umzugsunternehmen, Handwerkern oder zu anderen Firmen in der Region“.

Für Vermieter sind die Immobilienmakler aus Stuttgart ebenfalls umfassend da. „Haben Vermieter keine Zeit oder keine Lust, sich selbst um die technische oder kaufmännische Betreuung der Immobilie zu kümmern, übernehmen wir das gern“, sagt Christian Bubeck. Dabei sorgen er und seine Kollegen unter anderem für die Übergabe des Mietobjekts, das Unterlagenmanagement, die Erstellung der jährlichen Nebenkostenabrechnungen und dafür, dass die Immobilie zu keinem Zeitpunkt leer steht. „Interessiert sich ein Eigentümer für unsere Leistungen im Bereich Sonderverwaltung und Hausverwaltung, beraten wir ihn auf Wunsch gerne umfassend über diese“, so Christian Bubeck.

Bestandskunden und Interessenten, die darüber nachdenken, ihre Immobilie mit den erfahrenen Immobilienmaklern aus Stuttgart zu verkaufen und im Nachgang ebenfalls von umfassenden Leistungen profitieren möchten, können sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Die Immobilienmakler der Bubeck Immobilien GmbH sind unter der Rufnummer 0711 / 23 43 79 50 und per E-Mail unter info@bubeck-immobilien.de zu erreichen.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Immobilien Stuttgart verkaufen, Immobilienprivatverkauf Stuttgart und mehr finden Interessenten auch auf https://www.bubeck-immobilien.de/

Bubeck Immobilien GmbH

Die Bubeck Immobilien GmbH ist im Jahr 1982 von Ulrich Bubeck gegründet worden. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitzen in Stuttgart und Gerlingen wird seit 2016 von Christian Bubeck in zweiter Generation führt. Spezialisiert hat sich das Unternehmen besonders auf die Vermittlung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien. Mit einem Team bestehend aus Immobilienkaufleuten, Immobilienfachwirten, Immobiliengutachtern und studierten Immobilienwirtschaftern stehen den Kunden Fachkräfte zur Verfügung, die sich am Stuttgarter Immobilienmarkt sowie in der Umgebung bestens auskennen.

