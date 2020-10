SEO für Regensburg – der entscheidende Erfolgsfaktor

Wenn 90% der User für ihre Online Recherche Suchmaschinen nutzen, dann spricht alles für SEO

REGENSBURG. Umfragen zufolge nutzen rund 90% der User Suchmaschinen wie Google, Bing, Yahoo & Co. für ihre Online Recherche. Online informieren wir uns über Produkte, über Dienstleistungen, Empfehlungen oder Produktbeschreibungen. Ein Großteil der Suchanfragen hat dabei einen lokalen Bezug. Für Unternehmen, die in Regensburg mit ihren Leistungen eine gute Sichtbarkeit in den organischen Ergebnissen der Suchmaschinen erzielen wollen, sind die folgenden vier Punkte entscheidend für den Erfolg einer Online Marketing Strategie:

1. Unternehmen müssen ein klares Bild von ihrer Zielgruppe haben. Sie müssen wissen, welche Informationen relevant sind, wie die Ansprache erfolgen muss.

2. Für eine ergänzende Social Media Kampagne müssen die Unternehmen wissen, wo ihre Zielgruppe kommuniziert und wo sie sich informiert. Nur dann sind sie in der Lage, eine Beziehung zu ihrer Zielgruppe aufzubauen und sich als Experte der Branche zu präsentieren.

3. Die Keyword Recherche entscheidet über den Erfolg einer SEO Strategie für Regensburg. Nur wer auf die Suchbegriffe setzt, die die Zielgruppe in das Google Suchfenster eingibt, wird Erfolg haben.

4. Local SEO ist das Zauberwort, wenn es um Sichtbarkeit in Regensburg geht. Die bayerische Stadt an der Donau ist wirtschaftlich stark. Viele Unternehmen, Arztpraxen Architekten, Steuerberater, Ärzte, Kliniken wollen mit Ortsbezug Regensburg gefunden werden. Eine professionelle SEO Agentur realisiert diese Ziele effektiv und nachhaltig.

“Zahnersatz Regensburg” – Google beobachtet den User sehr genau

Unternehmen sollten das Potential ihrer Webseite nutzen. “Auch für uns ist die Agentur Webseite ein zentrales Akquiseinstrument. Unternehmen, die uns kontaktieren, verfügen oftmals über sehr moderne Webseiten, die informativ und gut aufgebaut sind. Allerdings werden sie über die Suchmaschinen nicht gefunden. Für uns sind die Webseite und die Sichtbarkeit einer Webseite zwei Seiten einer Medaille. Ohne Sichtbarkeit nutzt die schönste Webseite nur wenig. Vor vielen Jahren war es möglich, nur mit SEO Technik bei Marktführer Google zu punkten. Heute ist SEO eine komplexe, Content getriebene Disziplin. Wer Suchmaschinen konform arbeitet, der rüstet die Webseite auf mit erstklassigen, herausragenden und relevanten Inhalten – Text, Bild, Video. Der Content muss eingebettet sein in eine ausgeklügelte SEO Technik. Und keinesfalls muss der Content nur den Suchmaschinen gefallen. Im Gegenteil”, meint Andreas Bippes, Geschäftsführer der Agentur PrimSEO in Baden-Baden bei Karlsruhe.

Nehmen wir also einen Zahnarzt in Regensburg. Die Zielgruppe des Arztes sucht beispielsweise nach “Zahnarzt Regensburg” oder “Zahnersatz Regensburg”. Google beobachtet den User sehr genau. Wir hoch ist die Absprungrate? Wie hoch ist die Verweildauer? Kommt der User wieder auf die Webseite? Antworten auf diese Fragen fließen ein in das Ranking einer Webseite.

