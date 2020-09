SEO – essentiell für Unternehmen in Winterthur

Mit einer klugen Strategie zu dauerhaften Top Positionen bei Google

WINTERTHUR. Die Stadt Winterthur präsentiert sich als attraktive Stadt. Was viele nicht wissen – Winterthur ist die velofreundlichste Stadt in der Schweiz. Der Radfahrverband der Eidgenossen Pro Velo hat Winterthur das Prädikat verliehen. Auch online machen Unternehmen in Winterthur auf sich aufmerksam. Ob Restaurant, Handwerker oder Einzelhändler – potenzielle Kunden nutzen bei der Suche vermehrt ihr Smartphone und Google. Für regional tätige Firmen ist deshalb entscheidend, sich bei Suchanfragen im Netz besser zu positionieren als die direkte Konkurrenz. Mit Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung ( SEO) leisten Firmen der Schweizer Großstadt einen wesentlichen Beitrag, um entscheidende Schritte vor direkten Wettbewerbern online zu machen. Hierbei sollte eine erfahrene, kreative SEO Agentur für Winterthur helfen.

Wie SEO in Winterthur regionalen Unternehmen weiterhilft

Die eigene Erfahrung im Umgang mit Google zeigt: Nur den Einträgen der ersten Ergebnisseite nach einer Suchanfrage wird wirklich Vertrauen geschenkt. Diese zu erreichen und hierbei den regionalen Charakter des eigenen Unternehmens zu berücksichtigen, ist Ziel der sogenannten Local SEO. Dies sind Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung, die auf der eigenen Webseite, in sozialen Netzwerken und weiteren digitalen Kanälen durchgeführt werden.

Die SEO in Winterthur zielt auf Suchanfragen von Kunden und Interessenten ab, die explizit nach einem Dienstleister in Winterthur und Umgebung suchen. Bei vielen Firmen ergibt sich der regionale Charakter automatisch, beispielsweise bei Restaurants und Hotels. Auch Handwerker, Botendienste, Fitnessstudios und ähnliche Firmen zielen auf Kunden im regionalen Umfeld ab. Die lokale Suchmaschinenoptimierung folgt deshalb einer anderen Strategie als das Marketing von Großunternehmen weltweit.

Ein essenzieller Bestandteil für die SEO in Winterthur ist die Nutzung von Google-my-Business. Dies umfasst die Integration umfassender Informationen bei Google selbst sowie die Ergänzung des Firmensitzes auf dem Kartenmaterial von Google Maps. Dies erleichtert potenziellen Kunden die Auffindbarkeit und gibt dem Sucheintrag mehr Relevanz, d. h. die Wahrscheinlichkeit auf beste Google Rankings steigt.

Klare Strategie mit einer SEO Agentur in Winterthur

Wie bei der generellen Suchmaschinenoptimierung Local SEO für Winterthur eine komplexe Herausforderung. Dies gilt speziell für hart umkämpfte Branchen, in denen alle direkten Konkurrenten eigene Maßnahmen der regionalen SEO durchführen. Umso wichtiger ist, von Beginn an mit einer erfahrenen SEO Agentur in Winterthur zusammenzuarbeiten. Eine professionelle Agentur führt nicht nur SEO Maßnahmen durch und analysiert beispielsweise Suchbegriffe, sondern wirft auch einen strategischen Blick auf die Konkurrenz. Die Ergebnisse fließen in das strategische Konzept ein.

Die Zusammenarbeit mit einer SEO Agentur in Winterthur ist bereits für kleine und mittelständische Unternehmen interessant. Orientiert am vorhandenen Werbebudget erarbeitet die Agentur einen Aufgaben- und Zeitplan, um langfristig beste Positionen bei Google einzunehmen und zu halten. Hierbei sollte die lokale SEO in Winterthur als fortlaufender Prozess verstanden werden, schließlich kann auch die direkte Konkurrenz Maßnahmen nach verlorenen Top Positionen anstreben.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

