SENCURINA Seniorenbetreuung ab sofort neu in Rheine

24 Stunden Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause – individuelle Betreuungsformen von SENCURINA jetzt im Landkreis Steinfurt

Rheine im Februar 2020: SENCURINA expandiert weiter und hat zum 01.02.2020 einen Standort in Rheine eröffnet. Die neuen Partner, Anja und Heinrich Pliet, übernehmen als SENCURINA Standortleiter den Kreis Steinfurt und gewährleisten auf diese Weise die regionale Nähe zu ihren Klienten.

„Wir, die SENCURINA Seniorenassistenz Pliet sind ein familiengeführtes Unternehmen und freuen uns darauf, den Seniorinnen und Senioren im Kreis Steinfurt das seit vielen Jahren bewährte Konzept und das umfassende Leistungsangebot von SENCURINA anzubieten. Dies umfasst die Bereiche der 24 Stunden Pflege und Betreuung sowie der stundenweisen Betreuung in der vertrauten Umgebung, dem eigenen Zuhause. Wir stehen für eine persönliche, kompetente und allumfassende Beratung. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Versorgungssicherheit durch echte Alltagshilfe im Rahmen der sogenannten 24 Stunden Betreuung zu gewährleisten. Damit ersparen wir den Seniorinnen und Senioren oft ein Pflegeheim. Die Angehörigen werden so weit entlastet, dass sich ihre Lebensqualität deutlich erhöht und die eigene Zufriedenheit wieder zunimmt. Ab sofort haben sie die Möglichkeit, mehr mit der Familie zu unternehmen oder sich im Beruf stärker zu engagieren,“ erklärt das Ehepaar Pliet.

Mit dem Konzept „Betreutes Wohnen Zuhause“ bietet SENCURINA eine individuelle Unterstützung. Das sorgfältig ausgewähltes Betreuungspersonal kümmert sich um die individuellen Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren und unterstützt sie bei der Bewältigung des Alltags.

Die Dienstleistungen werden an die Wünsche der Klienten angepasst und ein breites Spektrum an Betreuungsformen angeboten. Neben der klassischen Alltagshilfe, der Betreuung und hauswirtschaftlichen Unterstützung, kommt auch die Demenzbetreuung mit dazu. SENCURINA bietet von wenigen Stunden in der Woche bis hin zur sogenannten 24 Stunden Pflege das gesamte Spektrum an. Durch den Zugriff auf über 7.000 Betreuungskräften gelingt es, die am besten passende Pflege zu finden.

Das Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren durch eine fürsorgliche Pflege und Betreuung ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Die eigenen vier Wände geben Sicherheit und Geborgenheit.

SENCURINA Kreis Steinfurt ist in den folgenden Gebieten für Sie da:

Greven, Emsdetten, Altenberge, Nordwalde, Laer, Saerbeck, Rheine, Hauenhorst, Mesum, Hörstel, Neuenkirchen, Wettringen, Hopsten, Steinfurt, Ochtrup, Horstmar, Metelen, Ibbenbüren, Ibbenbüren, Westerkappeln, Mettingen, Lotte, Recke, Lengerich, Lienen, Tecklenburg, Ladbergen

SENCURINA Rheine

Seniorenassistenz Pliet

Firmenkontakt

SENCURINA Rheine

Heinrich Pliet

Erich-Kästner-Straße 29

48485 Neuenkichen

05971 97 62 470

05971 97 62 479

rheine@sencurina.de

http://sencurina.de/standorte/rheine/

Pressekontakt

SENCURINA GmbH

Uwe Meinken

Hollerallee 26

28209 Bremen

0421 959 10 188

kontakt@sencurina.de

http://www.sencurina.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.