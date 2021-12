Seitenkanalverdichter – linksrum, rechtsrum, im Kreis herum

Wozu dienen Umkehrventile und welche Vorteile hat der Anlagenbau durch die Nutzung von Umkehrventilen?

Umkehrventile der SKVTechnik werden als Zubehör für Seitenkanalverdichter eingesetzt und dienen der Umschaltung der Strömungsrichtung von Druck auf Unterdruck und umgekehrt.

Umkehrventile, wie sie von SKVTechnik angeboten werden, werden in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entwickelt und konstruiert. Sie sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt und für den Dauerbetrieb ausgelegt. Sie eignen sich zur Beförderung von Luft und nicht explosiven, nicht brennbaren und nicht aggressiven Gasen in nicht explosionsfähiger Atmosphäre.

1. Umkehrventil Modell : VI-6

Umkehrventile werden direkt an die Ansaug- und Ausblaskanäle der Seitenkanalgebläse aufgeschraubt oder mittels Adaptern mit den Maschinen verbunden. Eine Verbindung mit Schlauchverbindungen zur Nutzung in Verbindung mit markenfremden Geräten ist möglich.

Das vollständig aus einer Aluminiumlegierung gefertigte Ventil ist mit einem Paar Lagern für die Ausrichtung und den Halt des Strömungsreglers ausgestattet, der sich somit berührungslos im Gehäuse drehen kann.

Das Ventil wird von einem Schrittmotor (Nema 23, Schutzklasse IP 55) gesteuert und über ein im Lieferumfang enthaltenes 3 m langes Netzkabel mit 24 VDC versorgt. Der Motoranschluss entspricht der Schutzklasse IP 67. Der Elektromotor ist so eingestellt, dass der Strömungsregler nur die Positionen -67,5°, 0°, +67,5° einnehmen kann. Insgesamt beträgt der Drehwinkel des Strömungsreglers 135°. Die Voreinstellung des Motors ermöglicht die Drehung des Strömungsreglers in die nachfolgend beschriebenen drei Positionen.

Saugbetrieb des Systems bei – 67,5°

Druckbetrieb des Systems bei + 67,5°

Neutralstellung des Systems, kein Saugbetrieb oder Druckbetrieb.

Features:

– Umschaltung von Saugbetrieb auf Druckbetrieb und umgekehrt

2. Umkehrventil Modell: VS

Die Funktionsweise des Modells VS ist gleichzusetzen mit der des Modells VI-6. Das Stellglied ist hier mit einem magnetischen oder mit einem pneumatischen Regler ausgestattet.

Das Modell VS dient nicht nur dem Wechsel der Strömungsrichtung, wie beim Modell VI-6, sondern kann außerdem die Leitung wechseln, in die oder aus der die Luftströmung erfolgt. Das ist eine Erweiterung für Kunden, die in ihrer Anlage nicht nur die Strömungsrichtung wechseln wollen, sondern gleichfalls die zu bedienende Druck- oder Saugleitung.

Features:

– Umschaltung von Saugbetrieb auf Druckbetrieb und umgekehrt

– Leitungswechsel

Das Stromumkehrventil Modell VS ist für elektrische Schaltung für 24 V Gleichstrom, 220 V-50/60 Hz oder mit Druckluftschaltung (Luftverbrauch 0,02 Liter/Zyklus) lieferbar. Das Ventil VS ist in fünf Ausführungen lieferbar, mit Möglichkeit von Flanschanschlüssen GAS, NPT oder Schlauchtüllen.

Das Antriebssystem ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und hat folgende Betriebsparameter:

Reglerverschiebung 0,10 s

Die breiten Querschnitte und die Form des Durchgangs ermöglichen die Luftförderung mit praktisch keinen Druckverlusten bei Luftgeschwindigkeiten bis 50 m/s.

Das Ventil ist vollständig aus Aluminiumlegierung gefertigt, Schieberegler und Ventilgehäuse haben keinen Kontakt und keine Überschneidung.

Kunden mit Interesse an diesen Ventilen wenden sich vor einer Bestellung am besten mit einer formlosen Anfrage an SKVTechnik oder fordern ein Prospekt an. Die Bestellung sollte unter Beachtung der speziellen Anforderung der Anlage entschieden werden.

SKVTechnik – Pressekontakt:

Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08525 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: http://www.skvtechnik.de

email : info@skvtechnik.de

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

skvtechnik – 2021 – 2022

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.de

email : info@skvtechnik.de