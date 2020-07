Segeln im Mittelmeer – Flüge nach Malta sicher und optimal beim Spezialisten buchen

Bei uns bekommen sie Flüge zur Segelyacht nach Malta. Wir sind der kompetente Ansprechpartner wenn es um die Vermittlung von Flügen zur Segelyacht geht. Es zeigt sich immer öfter, das neben einem attraktiven Preis auch Service rund um den Flug ein äußerst wichtiges Kriterium ist. Mit unserer Erfahrung und Kontakten steht Yacht-Pool Flight-Service seinen Kunden in allen Situationen zur Verfügung.

Die offizielle Saison zum segeln in Malta beginnt im April und geht bis in den November hinein. Den Segeltörn startet man am besten in der Hauptstadt Velletta. Das kleine Land im Mittelmeer besteht aus den drei Hauptinseln Malta, Gozo und Comino, und kleineren Inseln wie Cominotto, Filfla, St. Pauls Island und Fungus Rock, die allerdings unbewohnt sind. Lebensstil und Bauwerke wurden durch die Karthager, Phönizier, Araber und Briten geprägt. Die in den letzten 6000 Jahren ihre Spuren und Einflüsse hinterlassen haben.

Auf den Inseln gibt es gleich mehrere Weltkulturerbestätten. Neben den Tempelanlagen von Ggantija und dem Hypogäum von Hal-Saflieni ist die Hauptstatt Valletta komplett als Weltkulturerbe ernannt worden. Allein die Hauptstadt bietet zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten. Der Großmeisterpalast aus dem 17. Jahrhundert in dem sich heute der Amtssitz des Präsidenten befindet. Die St. Johns Co Cathedral und natürlich der Tritonenbrunnen direkt an der Stadtmauer. Von dem man perfekt zu Stadtführungen aufbrechen kann. Man könnte noch viel mehr Highlights von Valletta aufführen. Es gibt hier noch viel mehr zu bieten. Wer auch zum feiern auf die Insel kommt, ist in St. Julian und Valletta genau richtig. Hier ist das Nachtleben angesagter denn je.

Das umrunden von Malta geht sehr gut mit der Segelyacht.

Dabei muss man keine Angst haben, das die Badeaufenthalte und das relaxen zu kurz kommen. Im Süden der Insel ist die Küste felsig und hier befinden sie die wunderschönen Steilküsten. Flache Strände und Buchten zum baden befinden sich im Osten und Nordosten von Malta. Sehr zu empfehlen sind die Buchten Mellieha Bay, St. Pauls Bay und Marsaxlokk Bay. Das Wasser um Malta gilt als das sauberste im ganzen Mittelmeer. Für Taucher und Schnorchler ein Paradies. Am besten sie ankern mit der Segelyacht in einer Bucht, erkunden die Unterwasserwelt und entspannen dort noch in der Sonne.

Um dem Tourismus komplett zu entfliehen segelt auf die Insel Comino. Hier gibt es so gut wie keinen Tourismus und die blaue Lagune ist einer der schönsten Strände auf Malta.

Flüge zum segeln nach Malta dauern von Deutschland und Österreich aus etwa 2-3 Stunden.

