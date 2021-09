Schwartz Public Relations gewinnt mit Deniz Sahin und Anja Gretschmann zwei neue Beraterinnen

München, 16. September 2021 – Schwartz Public Relations ( www.schwartzpr.de) gewinnt zwei erfahrene PR-Kräfte für sein Berater:innen-Team: Seit September verstärken Deniz Sahin und Anja Gretschmann die Münchner Agentur.

Deniz Sahin (32) wird das Consumer-Tech- und Digital-Lifestyle-Team bei Schwartz PR unterstützen. Die studierte Romanistin und Amerikanistin war zuvor bei Akima Media tätig, betreute dort Kunden aus der Technologiebranche und konnte damit PR-Expertise etwa in der IT Security gewinnen. Sie bringt unter anderem Erfahrung bei der Positionierung von Kundenthemen in KMU und ein breites B2C- und B2B-Journalist:innen-Netzwerk mit. „Ich freue mich darüber, dass ich bei Schwartz PR ein breites Kunden- und Themenspektrum abdecken und Kunden aus verschiedenen Bereichen mitbetreuen kann. Meine Begeisterung für Content Management und langjährige Event- und Filmerfahrung versetzen mich in die Lage, Stories und Produkte unserer Kunden nachhaltig in Szene zu setzen“, so die Rheinländerin.

Anja Gretschmann (32) wird bei Schwartz PR Kunden aus Telekommunikation, Working 4.0 und Digitalisierung betreuen. Nachdem sie als studierte Sozialwissenschaftlerin im Bereich „Civic Tech“ zu den Themen digitale Vernetzung und Arbeit 4.0 geforscht hatte, absolvierte sie eine Full-Stack-Web-Development-Ausbildung in Berlin. „Besonders wichtig war es für mich, bei einer Kommunikationsagentur zu starten, die zukunftsrelevante Themen wie Nachhaltigkeit, Technologie und digitalen Wandel vorantreibt. Besonders spannend finde ich dabei die Schnittstelle zwischen der Technologieentwicklung und der Kommunikation, sowie die Möglichkeit, Entstehungsgeschichten von Innovationen sichtbar zu machen“, sagt Anja Gretschmann.

Christoph Schwartz, Agenturinhaber von Schwartz Public Relations, zu den Neuzugängen: „Wir sind eine seit über 25 Jahren kontinuierlich wachsende Agentur, die ihren Kunden hochprofessionelle PR-Beratung bietet. Umso erfreuter bin ich über den Zuwachs von Anja Gretschmann und Deniz Sahin. Sie bereichern unser hochqualifiziertes Team und bringen neue Perspektiven ein.“

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

