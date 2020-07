Schwartz PR übernimmt Kommunikation für Raycap

München, 9. Juli 2020 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations übernimmt die Kommunikation für Raycap, internationaler Hersteller von Elektronikkomponenten für die Bereiche Überspannungsschutz, Connectivity und Monitoring. Nach einer erfolgreichen Projektzusammenarbeit für den Unternehmensbereich “Industrie” Anfang des Jahres, entschied sich Raycap nun dazu, die Agentur auch mit der kontinuierlichen Kommunikation für weitere Bereiche wie “Telekommunikation” zu betrauen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Media Relations für den deutschsprachigen Raum, sondern auch auf der Erarbeitung und Umsetzung einer Social-Media-Strategie sowie der Etablierung eines Brand-Ambassador-Programms zur Erschließung neuer Vertriebskanäle.

Als Technologieführer im Bereich Überspannungsschutz verzeichnet Raycap seit seiner Gründung 1987 kontinuierliches Wachstum. Mehr als 1.000 Mitarbeiter, eigene Testlabore sowie zahlreiche Patente garantieren Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationen. An Standorten in Griechenland, Slowenien, den USA und Deutschland entwickeln die Experten von Raycap Lösungen für verschiedenste Branchen, darunter Gebäude und Bau, Telekommunikation, Energieerzeugung, etwa über Photovoltaik oder Windkraft, Energy Storage, E-Mobilität und Bahntechnik.

“Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Schwartz PR auszubauen und in eine kontinuierliche Zusammenarbeit zu überführen. Neben der umfangreichen Expertise in Industrie, Elektronik und Gebäudetechnik hat uns das Team mit seinen Kontakten in unseren Zielbranchen überzeugt. Gerade in der aktuellen Zeit ist es für uns wichtig, unsere Kunden- und Markt-Kommunikation mit einem verlässlichen Partner nachhaltig weiterzuführen”, sagt Lisa Duckett, Vice-President Marketing-Communications bei Raycap.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

Kontakt

Schwartz Public Relations

Christoph Schwartz

Sendlinger Straße 42A

80331 München

+49 (0)89 211871-30

+49 (0)89 211871-50

info@schwartzpr.de

https://www.schwartzpr.de