Schutz der Weltmeere: WOLF Umweltpreis für Fachhandwerker

Mit modernen Heizungs- und Lüftungstechnologien setzt WOLF seit vielen Jahren international Maßstäbe im Bereich Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit. Anfang 2021 hat der Mainburger Experte für Raumklima sein Nachhaltigkeitsengagement erweitert und setzt sich seitdem für den Schutz der Weltmeere ein. Für nachhaltig handelnde SHK-Fachbetriebe hat WOLF nun einen Umweltpreis ausgeschrieben.

Preise: CO2-Kompensation und Insektenhotel

Das Engagement der Fachhandwerksunternehmen belohnt WOLF mit einer CO2-Kompensation im Wert von 1000 Euro und einem hochwertigen Insektenhotel. Den Preis gibt es in den Kategorien „Umweltfreundliche Heizungsinstallation“ und „Nachhaltigkeitsengagement im Betrieb“ zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2022, Infos und Teilnahmebedingungen finden interessierte Betriebe unter https://oneoceanfoundation.wolf.eu/wolfumweltpreis Nach Bewertung der eingegangenen Beiträge ist die Preisübergabe für das Frühjahr geplant – Über die Gewinner wird auf den Kommunikationskanälen von WOLF berichtet.

Kampagne gegen die Übersäuerung unserer Ozeane

Hintergrund des Wettbewerbs: Anlässlich des Starts der „Dekade der Ozeanforschung“ der Vereinten Nationen unterstützt WOLF gemeinsam mit starken Partnern wie Allianz, Rolex und Land Rover die „One Ocean Foundation“. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Bewahrung der Meeresumwelt einsetzt.

Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eine breit gefächerte internationale Marketingkampagne, die sich sowohl an Privatleute als auch an Fachhandwerksunternehmen richtet. Die dringliche Botschaft, die in der Öffentlichkeit noch wenig bekannt ist: Neben der Eindämmung der globalen Erderwärmung geht es bei der Reduzierung der CO2-Emissionen auch darum, die Übersäuerung der Ozeane zu verlangsamen. Denn die Abnahme des pH-Wertes im Meerwasser ist ein massives Problem, das zum Rückgang der Artenvielfalt und der Produktivität unserer Ökosysteme führt.

Auch Privathaushalte können sich einbringen

Mit umweltfreundlicher Heiztechnik können neben den SHK-Betrieben auch Privatkunden ihren Beitrag zu einer Besserung der Situation leisten. Denn mehr als 20 Prozent des Energieverbrauchs in Europa sind auf die Heizung und Kühlung in Haushalten zurückzuführen. Entsprechend können auch private Besucherinnen und Besucher auf der Aktions-Website mehr über den größten CO2-Speicher der Erde erfahren und dabei entdecken, welche Potenziale in den eigenen vier Wänden zum Schutz unserer Weltmeere bestehen.

Die WOLF Group zählt zu den führenden Systemanbietern von Heizungs- und Lüftungssystemen. Gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft CENTROTEC SE gehört sie zu den führenden Komplettanbietern für Energiesparlösungen im Bereich der Gebäudetechnik. Mit circa 2.100 Mitarbeitern weltweit und 60 Vertriebspartnern in über 50 Ländern ist WOLF international aufgestellt und erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz von 448,6 Mio. Euro. Das Unternehmen positioniert sich als „Experte für gesundes Raumklima“ und unterstreicht diesen Anspruch mit der klaren und verbindlichen Aussage: „WOLF – Voll auf mich eingestellt.“ Weitere Informationen unter www.wolf.eu

Firmenkontakt

Wolf GmbH

Melanie Waldmannstetter

Industriestrasse 1

84048 Mainburg

+49 8751 – 74 1963

presse@wolf.eu

http://www.wolf.eu

Pressekontakt

HEINRICH Agentur für Kommunikation (GPRA)

Falko Müller

Gerolfinger Straße 106

85049 Ingolstadt

0841/9933958

falko.mueller@heinrich-kommunikation.de

http://www.heinrich-kommunikation.de

Bildquelle: @WOLF GmbH