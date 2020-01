Schuster Hoteleinrichtungen und das Bento Inn Munich Messe

Konzipiert und produziert am Chiemsee

Das neue Hotel „Bento Inn“ ganz in der Nähe der Münchner Messe richtet sich an München-Liebhaber, Backpacker, Messebesucher, Städtereisende aber auch an Gäste, die eine längere Zeit in München verbringen wollen. Die Besonderheit des Hotels ist nicht nur das durchgestylte Ambiente zum bezahlbaren Preis, sondern auch eine sogenannte Social Kitchen, eine Küche, in der gemeinsam gekocht, gegessen und getratscht werden kann. So wird die Küche zum sozialen Treffpunkt, in der internationale Freundschaften entstehen.

Konzept, Design und Produktion am Chiemsee

Das Hotel mit seinen 366 Zimmern, Lounge, Frühstücksraum und Social Kitchen wurde von der Schuster Hoteleinrichtungen GmbH aus Grabenstätt am Chiemsee produziert und montiert. Das Konzept stammt von deren Innenarchitektin Daniela Bernhart sowie Werner Menzinger von Gorgeous Smiling Hotels. Die außergewöhnlichen Japan-Kollagen kommen von der britischen Künstlerin Sophie Moates, die bereits für große europäische Marken gearbeitet hat.

Bento als fester Bestandteil der japanischen Kultur

Aber was bedeutet Bento eigentlich? Eine Bento Box ist eine japanische Lunch Box, die kleiner ist als unsere deutschen Brotboxen. Diese Tatsache hindert die Japaner aber nicht, sie mit einer Vielzahl unterschiedlicher Speisen zu befüllen, nur eben kompakter und schlauer. In Japan sind die Bento Boxen längst zum trendigen Lifestyle-Gadget geworden. Ähnlich wie bei den japanischen Bento Boxen wurden die insgesamt 366 Zimmer des Bento Inn von Zwei- bis Vierbettzimmern clever konzipiert und ausgestattet. Herausgekommen ist ein durchgestyltes Hotel mit überraschenden Details, sowie „shareable“ in den sozialen Medien.

Schuster Hoteleinrichtungen in Grabenstätt am Chiemsee steht seit 1923 für professionelle und individuelle Kompletteinrichtungen im Gastgewerbe. Im familiengeführten Unternehmen arbeiten über 80 Fachkräfte, darunter Designer, Planer, Handwerker und Monteure Hand in Hand und konzipieren und produzieren Inneneinrichtungen für die Hotellerie und Parahotellerie, für Gesundheitseinrichtungen und Seniorenresidenzen.

Bildquelle: © bento-inn.com