Schrottankauf Meschede wundert sich über alte Schätze in Firmenkellern, privaten Schuppen und Garagen

„Es ist erstaunlich, dass vielerorts alter Schrott gehortet und vergessen wird, der bares Geld wert ist!“

Das Team von Schrottankauf Meschede ist tagtäglich in Privathaushalten, Firmen, Vereinen und Organisationen unterwegs, um Schrott abzuholen. Was sie dort vorfinden, ist für sie immer wieder überraschend. Schrott wird dort nicht nur von Privatleuten gehortet, die privilegiert sind oder Kleinunternehmen, die enorme schwarze Zahlen schreiben.

Viele Menschen horten alte Dinge und sind sich gar nicht im Klaren darüber, dass diese noch einen materiellen Wert haben

Es ist nicht immer wie im Film: Das Team wurde gerufen, um Altmetalle abzuholen. Sie durchstöbern die Kisten im Keller, weil dort altes Werkzeug, die alte stählerne Gartenbank, der eiserne, kaputte Gartenzaun, eine Kiste Kabelschrott und einige Haushaltsgeräte abgeholt werden sollen. Sie sortieren, öffnen die nächste unscheinbare Kiste und stoßen auf den verschollenen Erbschmuck der Urgroßmutter: keine billiger Tand, sondern schwere Edelmetalle in Platin und Gold. Dies ist natürlich selten so und passiert meist nur im Film, im Märchen. Im realen Leben sammeln sich eher Altmetalle an, als Edelmetalle, die Zinnsammlung, der Messingrahmen, der alte Motor oder Elektroschrott in Form von Gefrierschrank oder Waschmaschine. „Das hat alles keinen Wert mehr. Ist nur Schrott,“ ist meist die gängige Aussage, der Auftraggebenden. Was sie offensichtlich nicht wissen:

Schrott enthält wichtige Rohstoffe, die je nach Art und Sorte in der Produktionswirtschaft hochbegehrt sind

Größtenteils besteht Schrott aus Altmetallen, wie Eisen, Stahl, Blech, Aluminium oder Kupfer, dass verbaut ist mit anderen Materialien. Aber auch Edelmetalle sind nicht nur als Schmuckstück vorhanden, sondern können auch im Elektronikschrott, in Kontaktmaterialien, als Dentalscheidgut verborgen sein. Alle diese sekundären Rohstoffe sind in der Produktion begehrt, weil die Neuproduktion, die Herstellung neuer, schöner Dinge, mittels alten, recycelten Rohstoffen sehr viel energiesparender und somit günstiger ist, als die Nutzung neuer Rohstoffe. Deshalb zahlt die Produktionswirtschaft gute Preise für aufbereitete Metalle. Diese Preise kommen natürlich bei einem fairen Unternehmen auch den Kunden und Kundinnen zugute, die ihren alten Müll abholen lassen. Desto sortenreiner der Schrott ist, desto größer die vorhandene Menge ist, kann auch mit einem guten Verdienst gerechnet werden. Das müssen nicht immer Investment-Metalle sein, wie die allseits bekannten Goldbarren oder die Goldmünzensammlung.

Kurzüberblick:

Durch den mobilen Schrottankauf ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

Pressekontaktdaten:

Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

