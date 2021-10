Schrottankauf in Castrop-Rauxel – schnell und für gutes Geld

Per Telefon oder Mail wird von den Interessenten eine unverbindliche Anfrage gestellt, in der die Kunden angeben, welche Art von Schrott sie haben. Das kann zum Beispiel Elektroschrott sein oder Mischschrott, reines Metall oder sogar Fahrzeuge zur Auto Entsorgung in Castrop-Rauxel.

Welche Mengen sollen abgeholt werden? Ist der Schrott schon abholbereit oder muss noch sortiert werden? Ist noch Hilfe bei dem Ausbau, der Demontage gewünscht?

Nachdem diese Fragen geklärt sind, wird ein Termin vereinbart, zu dem der Schrott direkt vor Ort von den Kunden abgekauft, bezahlt und sofort verladen und abtransportiert wird.

Welche Preise werden für Schrott, für Altmetall gezahlt?

Viele Kunden sind erstaunt, wie viel ihr Altmetall wert ist. Wie hoch die Auszahlung für den verkauften Schrott ist, hängt von drei Faktoren ab:

Welche Menge wird verkauft? Um welche Art von Schrott handelt es sich? Ist es zum Beispiel reines Altmetall oder noch mit anderen Stoffen verbaut? Wie hoch ist der aktuelle Tagespreis?

Durch den Service der Schrottabholung sparen Kunden Zeit und Geld

Schrottankauf-Exclusiv erledigt seinen Service vollkommen kostenfrei. Wenn Kunden Platz gewinnen wollen, indem sie entrümpeln, alte Fahrräder, Heizkörper, Bleche usw. loswerden wollen, wird das sperrige Altmetall kostenlos abgeholt. Die Kunden sparen sich die Zeit, den Arbeitsaufwand und oftmals auch das Geld, das anfallen würde, wenn sie z. B. selbst zur Deponie fahren müssten.

Welchen Schrott kauft Schrottankauf Exclusiv in Castrop-Rauxel an?

Angekauft wird nicht nur Altmetall in seiner Reinform sondern auch verbaut in Maschinen, Geräten oder Anlagen, Mischschrott oder Elektroschrott wie auch Fahrzeuge jeder Art. Zu reinem Altmetall zählen Blei, Messing, Aluminium, Eisen, Kupfer, Zinn, Zink und Bleche. Auf dem Bau und im Haushalt fällt Elektroschrott an, Heizkörper/Heizanlagen, Spülmaschinen, Badewannen aus Eisen, Zäune, Rohre, Garagentore und Eisentüren. An Fahrzeugen werden angekauft LKWs, Nutzfahrzeuge, KFZ, KFZ-Teile und Zweiräder. Das Team von Schrottankauf Castrop-Rauxel begutachtet die Metallreste direkt vor Ort und sichert ihren Kunden einen angemessenen Preis, der sofort in bar ausgezahlt wird, verlädt den Schrott und transportiert ihn ab.

Schrott ist eine wertvolle Ressource, ein wichtiges Glied im Produktionskreislauf

Viele Privatleute wie auch Gewerbetreibende oder Institutionen sammeln oftmals große Mengen von Metallschrott an, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass ihr vermeintlicher Abfall bares Geld wert ist. Es rostet in Kellern, Garagen, auf Dachböden und Höfen vor sich hin und raubt nur Platz. Dabei enthält Schrott wertvolle Stoffe, die besser durch sinnvolles Recycling dem Kreislauf wieder zugeführt werden könnten. Aluminium, Kupfer, Eisen – Altmetalle sind ein wichtiger Rohstoff, der kein Verfallsdatum kennt.

Wie kann Schrott fachgerecht und nachhaltig entsorgt werden?

Um unliebsamen Schrott los zu werden, können kleinere Teile theoretisch über die entsprechenden Tonnen in den Hausmüll entsorgt werden. Größere Teile, größere Mengen müssten zum Wertstoffcenter gefahren werden.

Zum einen muss dabei aber selbst Hand angelegt werden und zum anderen ist diese Art der Entsorgung auch nicht besonders nachhaltig. Eine effiziente Sortierung und Trennung der Teile findet so nämlich nicht statt. Wertvolle Ressourcen verschwinden dadurch, anstelle sie durch fachgerechte Entsorgung wieder dem Recyclingkreislauf zuzuführen.

Eine fachgerechte und nachhaltige Entsorgung wird in Castrop-Rauxel ermöglicht

Castrop-Rauxel alter Schrott als wertvoller Wertstoff wieder der Produktion zugeführt. Durch Sortierung und Einschmelzung können immer wieder neue Produkte entstehen. Altmetall kann ohne Verluste immer wieder neu verarbeitet werden. Das ist perfektes Recycling. Gut für die Umwelt und nicht zuletzt ein Garant dafür, dass nicht durch Ressourcenschwund die Preise von Maschinen und Geräten in die Höhe schießen. Die Kunden von in Castrop-Rauxel verwandeln dadurch ihren Schrott in bares Geld.

Pressekontaktdaten:

Schrottankauf Exclusiv

Hamza El-Lahib

Deutschestr 8

44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de

