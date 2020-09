Schrottankauf Dinslaken – Abholung – Demontage – Ausbau kostenfrei und gutes Geld generieren

Schrottankauf Dinslaken

Schrottankauf Exclusiv ist der faire Ansprechpartner für Privat und Gewerbe, wenn es um Schrottentsorgung und faire Ankaufpreise geht

Stapelt sich bei Ihnen der Schrott im Keller, auf dem Dachboden, im Geräteschuppen, in der Werkstatt, im Firmenhof oder auf der Baustelle? Horten Sie immer noch die alten Gartenstühle aus Stahl, die ausgemusterten Maschinenteile, die aussortierten Elektrogeräte, die zerkratzten Alufelgen oder die veralteten Fahrräder? Dann horten Sie bares Geld. Der alte Schrott ist alles andere als unnützer Unrat, sondern lässt sich in bare Münze verwandeln.

Schrott enthält wichtige Rohstoffe, die gut bezahlt werden

Im Schrott sind nicht nur Stoffe enthalten, die unnütz sind und sachgerecht entsorgt gehören. Vielmehr sind noch viele Materialien enthalten, die den Verkauf lohnenswert für Verkäufer und Verkäuferinnen machen. Größtenteils handelt es sich um klassischen Mischschrott mit verschiedensten Anheftungen, was sich in Privathaushalten im Laufe der Zeit ansammelt. Aber auch Kupferrohre, Kupferkabel, Altblei, Zinn, Zink, Messing, Edelstahl, Aluminium ist dabei zu finden. Die alten Heizungen aus Gusseisen beispielsweise, der Kabelschrott oder der Elektroschrott. Auf Baustellen und in Firmen finden sich oftmals Stahlträger, Konstrukte, Schredderschrott oder Rohre. Je nachdem, um welche Art von Schrott es sich handelt und in welcher Menge er vorhanden ist, errechnet sich der Ankaufspreis. Die verschiedenen sekundären Rohstoffe darin sind unterschiedlich wertig und werden dementsprechend unterschiedlich bezahlt. Außerdem macht es noch einen Unterschied, ob die Metalle in Reinform sind oder ob noch Anhaftungen vorhanden sind. Desto sortenreiner die Metalle, desto höher liegt der Ankaufpreis. Das erklärt sich dadurch, dass der Recyclingprozess bei sortenreinen Metallen verkürzt ist und weniger aufwändig. Der bestmögliche Auszahlungs preis für verkauften Schrott wird transparent und fair anhand der tagesaktuellen Börsenpreise errechnet. Kunden und Kundinnen können sich sicher sein, immer die bestmöglichen Ankaufspreise zu erhalten, die ihnen direkt bei der Schrottabholung bei Dinslaken in bar ausgezahlt werden. Dabei ist der gesamte Dienstleistungsservice von Schrottankauf für die Anbietenden vollständig kostenfrei.

Der Service der Schrottabholung ist kostenfrei

Schrottankauf Exclusiv holt den Schrott direkt zu Hause oder im Betrieb ab. Es sind keine Vorarbeiten notwendig. Es muss weder sortiert werden, noch müssen die Schrottteile an die Bordsteinkante getragen werden, wie es ansonsten bei Schrottabholungen die Regel ist. Die einzige Handlung, die die Anbietenden ausführen müssen, ist ein Telefonanruf oder eine E-Mail zur Kontaktaufnahme und zur Vereinbarung eines Termins. Ein Wunschtermin ist hierbei auch kurzfristig möglich, wenn es einmal ganz eilig sein sollte. Das Team ist pünktlich an Ort und Stelle, lädt den Schrott auf und fährt mit dem Unrat ab. Sollte ein Ausbau nötig sein oder eine Demontage, so gehört auch dies zum Rundumservice von Schrottankauf Dinslaken. Sind Teile zu groß oder zu sperrig für einen einfachen Abtransport, so werden sie auch direkt vor Ort entsprechend in Form gebracht. Dabei ist es unerheblich, um welche Größenordnung es sich handelt. Durch ihre langjährige Erfahrung und Kompetenz sind sie allen Herausforderungen gewachsen und haben für jede Aufgabe das entsprechende Equip­ment im festen Bestand. Sei es der Kleinauftrag des Singlehaushalts oder der einmalige Großauftrag in der Industrie, eine sachgerechte Ausführung ist immer selbstverständlich.

Bei regelmäßigem Schrottaufkommen in Dinslaken ist ein Dauerauftrag möglich

Sollte in Ihrer Firma in wiederkehrenden Abständen Schrott zur Entsorgung anfallen, so ist ein Dauerauftrag im Zuge einer Partnerschaft eine sinnvolle Möglichkeit, dauerhaft von dem Schrott befreit zu werden. Hierzu wird dann nach gemeinsam vereinbarten, kontinuierlichen Terminen der Schrott pünktlich abgeholt. Zur Optimierung können hierzu auch die passenden Container bereitgestellt werden.

Verkäufer und Verkäuferinnen sind ihr Gerümpel los, haben einen attraktiven Nebenverdienst erwirtschaftet und noch etwas Gutes für die Umwelt getan.

Vor dem Hintergrund, dass unsere Rohstoffe aktuell immer deutlicher schwinden, ist der Nutzen des Schrottrecyclings inzwischen ein wichtiger Beitrag, um nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln. Dadurch werden Neuschürfungen von neuen Rohstoffen eingespart und somit unser gebeutelter Planet geschont. Nicht zuletzt ist die Neuproduktion von neuen Gütern mit recycelten Rohstoffen bedeutend energiesparender und wirkt sich logischerweise auch auf die Endpreise aus. Das heißt für uns, dass wir für neue Produkte nicht noch mehr Geld ausgeben müssen. Eine Win-win-Situation für alle.

Pressekontakt

Schrottankauf Exclusiv

Herr Hamza El-Lahib

Deutsche Straße 8

44649 Herne

01523-7147607

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/

anfrage@schrottankauf-exclusiv.de