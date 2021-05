Schrottabholung Wuppertal – Auch im Lock down sicher Schrott entsorgen durch mobile Abholung

Schrott sammelt sich auch in der aktuellen Pandemie an, aber viele Wertstoffhöfe haben geschlossen. Wie werden Haushalte und Firmen jetzt ihren Metallschrott los?

In der gegenwärtigen Pandemie stehen viele Unternehmen vor Problemen, die unvermeidlich aufgrund von Lock-in entstehen: Schließungen, kurzfristige Jobs oder Home Offices stellen die bestehenden Unternehmen häufig vor große Herausforderungen. Aber auch in Privathäusern haben wir alle mit Einschränkungen und damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu kämpfen. Dies sind nicht alle finanziellen Probleme, die viele Menschen betreffen. Kontaktbeschränkungen, Beseitigung von Zwischenfällen, Beseitigung des Clublebens, Geselligkeit, Reisen und Reisen – all diese Dinge, die unser Leben lebenswerter machen, sind für uns als Sozialarbeiter besonders wichtig. Bestenfalls werden wir unsere Zähne zusammenbeißen, uns auf die anderen Möglichkeiten konzentrieren, unser Leben aktiv zu gestalten, und unsere Solidarität zum Ausdruck bringen, so schnell wie möglich zu enden und zur Normalität zurückzukehren. Gerade deshalb muss uns nicht zusätzlich während dieser Zeit noch durch weitere Probleme das alltägliche Leben schwerer gemacht werden, als es unbedingt nötig ist.

Unseren Services Schrottabholung in Wuppertal ermöglicht ihnen ihren schrott kostenfrei Abholen zulassen

In jedem Privathaushalt, in jeder Firma und in jeder Institution sammelt sich nämlich immer noch Schrott an. Das Leben geht schließlich weiter. Wenn das alte Elektrogerät durch ein neueres Modell ersetzt wird, muss das alte Schätzchen auch entsorgt werden. Bei jedem Umzug, bei Renovierungen und Modernisierungen sammelt sich Schrott an, beispielsweise Kabelschrott, alte Rohre, Armaturen, Garagentore, Maschinen, Heizungen, defekte Fahrräder oder ganze Zinnsammlungen und Edelmetalle wie Kupfer, Platin, Gold und Silber.

Gut zu wissen, dass Schrott immer noch in Wuppertal korrekt entsorgt werden kann und jetzt nicht gehortet werden muss

Die mobile Schrottabholung für Wuppertal sorgt dafür, dass Privathaushalte und Firmen auch aktuell von ihrem ungeliebten Müll befreit werden. Dabei ist das Prinzip der Entsorgung für die Auftraggebenden denkbar einfach: Ein Anruf zur Terminabsprache genügt und das mobile Team holt den Schrott direkt an Ort und Stelle ab, an dem er sich befindet. Dabei sind seitens der Auftraggebenden keinerlei Vorarbeiten notwendig. Sollte der Schrott nicht abholbereit sein, weil er noch montiert ist oder einfach zu groß und sperrig für eine einfache Verladung, wird er demontiert und mit entsprechendem Gerät zerkleinert und abtransportiert. Selbstverständlich wird den gesamten Hygienevorschriften entsprochen, die aktuell erforderlich sind. Der gesamte Service der Schrottabholung ist, anders als bei der eigenen Fahrt zum Wertstoffhof, für die Kunden und Kundinnen hierbei völlig kostenfrei. Es fallen keinerlei Gebühren und Preise an.

Schrott ist ein wichtiger Bestandteil des Recycling-Prozesses – deshalb werden von Produktionsfirmen gute Preise gezahlt

Die kostenlose Schrottabholung ist deshalb machbar, weil in der Neuproduktion von Gütern gerne Altmetalle verwendet und deshalb auch dem Wert entsprechend bezahlt werden. So schonen wir durch unsere Schrottabholung die Ressourcen unserer Erde, tun etwas Gutes für die Umwelt und sind unseren Schrott los.

Kurzüberblick:

Durch den mobilen Schrottankauf ist auch im Lockdown eine sichere und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

