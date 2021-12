Schrottabholung Aachen – Kostenlose Schrottabholung Aachen

Die Schrottabholung Aachen macht es Ihnen leicht, Ihren Schrott loszuwerden und auf diese Weise gleichzeitig Umweltschutz zu betreiben

Während viele Menschen davon überzeugt sind, dass Schrott gammelig, platzraubend und lästig ist, enthält dieser in Wahrheit zahlreiche Rohmaterialien, deren Verlust für den sekundären Rohstoff-Kreislauf unbedingt vermieden werden sollte. Zu diesen Rohstoffen gehören diverse Metalle und Metalllegierungen, Kunststoffe und Edelmetalle, außerdem Glas und Papier. All diese Materialien sind von großem Wert für die Wiederaufbereitung, helfen sie schließlich dabei, zahlreiche Ressourcen wie zum Beispiel Geld, Energie intakte Natur und Rohstoffe zu schützen. Alleine für die Neugewinnung von Stahl wird im Vergleich zum Recycling ein Vielfaches an CO2 verbraucht.

Die Schrottabholung Aachen arbeitet professionell und effizient

Nach der Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail schickt die Schrottabholung Mitarbeiter zum Kunden, der sich entspannt zurücklehnen kann, während das Team der Schrottabholung Aachen seine Arbeit erledigt und den aus Elektro-, Kfz- und Computerschrott zusammengesetzten Mischschrott auflädt. Innerhalb kürzester Zeit verlassen die Mitarbeiter samt Schrott den Privathaushalt, der nunmehr – völlig kostenlos – ein Platzproblem weniger hat. Während für den Kunden das Thema in diesem Augenblick erledigt ist, erwartet die Schrottabholung noch einiges an Arbeit.

Kostenlose Schrottabholung in Aachen zum Wunschtermin

Sie muss nämlich den Schrott in seine diversen Bestandteile aufsplitten, um den hochspezialisierten Recyclinganlagen die jeweiligen Schrottarten liefern zu können. Übrig bleiben die wertlosen, teils auch giftigen Komponenten des Schrotts: Diese werden zu Entfallstellen transportiert, die sich um eine fach- und umweltgerechte Entsorgung kümmern. Die Recyclinganlagen hingegen bereiten den Schrott in diversen Teilschritten – von der Reinigung über die Zerkleinerung bis hin zum fertigen Sekundär-Rohstoff – wieder auf, sodass die neu gewonnenen, recycelten Rohstoffe anschließend wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Diese Rohstoffe können nun von der Industrie zu attraktiven Konditionen aufgekauft werden, da sie ohne jeden Wertverlust wesentlich preiswerter im Vergleich zu neugewonnenen Rohstoffen sind.

Kurzzusammenfassung

Industrie und Umwelt sind auf ein funktionierendes Recycling-System zwingend angewiesen. Die Schrottabholung Aachen sorgt dafür, dass die Privathaushalte ihren Schrott, wie beispielsweise Computerschrott, kostenlos abgeben können. Sie trennt diesen im Anschluss von wertlosen Bestandteilen und liefert die wiederaufzubereitenden Materialien an die Recycling-Anlagen.

