Schrott ist kein Müll. Schrottankauf Köln leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt

Als Privatperson, als Firma, als Verein mit Schrott Gutes tun für den Umweltschutz, für unseren Planeten

Wenn wir über Schrott sprechen, denken wir normalerweise an minderwertigen, unbrauchbaren Müll, Dinge, die nicht mehr nützlich sind. Infolgedessen rosten und stäuben unpopuläre alte Schätze vielerorts. Besonders in unserer sich schnell verändernden Zeit ist der Austausch elektrischer Geräte viel schneller als zuvor, die Verschwendung von Kabeln ist ebenfalls größer und unsere alten Mobiltelefone sind in der Schublade endgültig vergessen. Das ist schade. Neue Produkte, die immer schneller ersetzt werden, werden immer schneller produziert. Die Ressourcen unserer Erde sind nicht nur unendlich, sondern werden in absehbarer Zukunft erschöpft sein.

Die Ausbeutung unserer Erde raubt die Ressourcen aus – Schrottrecycling ist die Lösung

Es gibt bereits Gerüchte über einen Rohstoffmangel, der die Preise in die Höhe treibt. Diese steigenden Preise machen sich langsam in den Geldbörsen der Endverbraucher bemerkbar. Wenn der Preis für Rohstoffe steigt, geben die Produzenten den Preis natürlich an den Endverbraucher weiter, anstatt Geld von ihrem Konto abzuziehen. Das Ergebnis ist, dass beim Kauf neuer Waschmaschinen, Kühlschränke, Drucker oder neuer Heizsysteme der Preis für die Endgeräte höher ist. Abfallrecycling ist ein wirksamer Weg, um dieses Problem zu lösen. Die Recyclingrate von Altmetall, das allein in Haushalten anfällt, übersteigt 60%. Last but not least wird bei der Verwendung von Altmetall zur Herstellung neuer Materialien eine erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zu neuen Rohstoffen erwartet, was nicht nur unsere Ressourcen schont, sondern auch die Produktionspreise senkt. Abfallrecycling ist daher ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Für eine sachgerechte Schrottentsorgung können Privathaushalte und Unternehmen ganz einfach sorgen

Wer das Team von Schrottankauf Köln beauftragt, kann sich sicher sein, dass sein Schrott kompetent und fachgerecht verarbeitet wird. Je nach Schrottart wird es in verschiedenen Arbeitsgängen sortiert, getrennt und geschmolzen. Da Giftstoffe Giftstoffe enthalten, die separat behandelt werden müssen, ist es besonders wichtig, sorgfältig zu arbeiten, um Schäden für Mensch, Tier und Natur zu vermeiden. Alle Gegenstände, die nicht recycelt werden können, sollten gemäß den Vorschriften sorgfältig behandelt werden. Was bleibt, ist der sekundäre Rohstoff, der in die Produktionsanlagen eingespeist wird und wieder schöne Dinge schaffen kann – gut für die Umwelt, gut für unseren Planeten und gut für uns.

Kurzüberblick:

Durch den mobilen Schrottankauf ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

