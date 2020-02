Schnelles elektromotorisches Hubsystem von Ketterer

Tuningset für Tische

Ketterer hat ein schnelles Hubsystem für den Einsatz in höhenverstellbaren Tischen entwickelt. Die Tischplatte verfährt elektromotorisch mit einer Geschwindigkeit von 80 mm/s. Einbaumaß und Hub der verbauten Spindeln sind individuell anpassbar.

Der Wechsel vom Sitzen zum Stehen und umgekehrt ist mit dem neuen Hubsystem fast ohne Verzögerung möglich. Ketterer hat das Zusammenspiel von Spindel, Motor und Steuerung optimiert, um die Geschwindigkeit von 80 mm/s zu erreichen. Tische mit dem elektromotorischen Hubsystem haben eine maximale Zuladung von 40 kg. Der schnelle Spindelantrieb ist ab sofort lieferbar.

Spindellänge passend zum Tisch

Das Set kann in bestehende Gestelle ohne Designanpassung eingeplant werden, denn Spindeldimensionen, wie Hub und Einbaumaße, sind individuell anpassbar. Ein weiterer Vorteil ist die kompakte Bauweise der Komponenten. So realisiert Ketterer beispielsweise mit den Spindeln maximalen Hub bei minimalem Einbaumaß.

Maximaler Komfort durch Sanftanlauf

Für den Anwender bietet der Tischantrieb maximalen Komfort. Das Hubsystem fährt sanft an und bremst behutsam ab. Das stellt sicher, dass zum Beispiel eine abgestellte Tasse mit Kaffee nicht überschwappt. Zudem ist das Hubsystem mit weniger als 50 db sehr leise.

Das Set hat Ketterer primär für verstellbare Tische entwickelt. Doch die Verwendungsmöglichkeiten dieses Antriebspakets sind vielfältig. Das elektromotorische Hubsystem ist überall dort einsetzbar, wo ein schneller Linearantrieb mit langen Verfahrwegen bei minimalem Einbaumaß gefragt ist.

Im Bereich der mechanischen und elektromechanischen Antriebstechnik ist Ketterer Antriebe vorne mit dabei. Gelungen ist dies dem Unternehmen mit Innovationskraft, Qualitätsdenken und Mut zur Neuorientierung. Im Jahr 1832 gründete Benedikt Ketterer seine Uhrmacherwerkstatt und legte damit den Grundstein für das Unternehmen. Heute ist Ketterer in vier Marktsegmenten tätig: Ergonomie Professional mit höhenverstellbaren Arbeitsplätzen. Ergonomie Home & Care bietet innovative Antriebslösungen für Wohn- und Küchenmöbel sowie für Anwendungen im Kranken-, Pflege-, Reha- und Behindertenbereich. Building Drives beschattet Gebäude und Plätze, bietet Antriebe für Fenster, Türen, Tore und bewegliche Trennwände an. Der Bereich Industrial Drives versorgt die Lager- und Transportlogistik sowie den Anlagen- und Maschinenbau mit passenden Antrieben. Ketterer blieb dem Standort Schwarzwald treu. In Furtwangen arbeiten heute rund 220 Mitarbeiter.

Firmenkontakt

B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG

Ilona Mahler

Bahnhofstraße 20

78120 Furtwangen

+49 (0) 7723 93 23-0

Info@ketterer.de

http://www.ketterer.de

Pressekontakt

yes or no Media GmbH

Claudia Wörner

Vor dem Lauch 4

70567 Stuttgart

+49 (0) 711 75 85 89 00

presse@yes-or-no.de

http://www.yes-or-no.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.