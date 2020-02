Schnee oder nicht – bei der WM-Rallye Schweden hat M-Sport Ford die Spitzenplätze im Visier

Köln (ots)- Die Ford Fiesta WRC-Piloten Esapekka Lappi und Teemu Suninen

greifen dank ihrer sehr guten Erfolgsbilanz in Schweden mit viel

Selbstvertrauen an

– M-Sport Ford verzeichnet bei der WM-Rallye Schweden sechs Siege

und 24 Podestplätze seit 1997

– Mildes Wetter erschwerte das Präparieren der ansonsten stets

verschneiten Wertungsprüfungen beim zweiten Saisonlauf zur FIA

Rallye-Weltmeisterschaft

Bei kaum einem Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft blickt M-Sport Ford auf

eine so starke Bilanz zurück wie bei der Rallye Schweden: Sechsmal gewann die

Mannschaft aus Cumbria seit 1997 im hohen Norden, 24 Mal stand ein Fahrer von

M-Sport auf dem Podest. Diese Erfolgsgeschichte wollen Esapekka Lappi und Teemu

Suninen in ihren Fiesta WRC vom 13. bis 16. Februar beim zweiten Saisonlauf

fortschreiben. Die einzige WM-Rallye bei winterlichen Bedingungen läuft

vermutlich bei sehr ungewohnten Verhältnissen ab: Statt vereister Strecken, die

von hohen Schneewällen gesäumt werden, ist die weiße Pracht diesmal Mangelware.

Die milde Witterung erzwang zahlreiche Änderungen und Kürzungen im

Streckenverlauf. Um sich mit den Verhältnissen vertraut zu machen, testet

M-Sport Ford mit beiden Stammfahrern an diesem Wochenende in Schweden. Im

Mittelpunkt steht dabei auch der schonende Umgang mit den schmalen Spike-Reifen,

die auf bloßem Schotter über Gebühr verschleißen.

Neben den beiden World Rally Cars setzt M-Sport Ford auch zwei Fiesta R5 MkII in

der WRC-2-Kategorie ein. Zudem bildet die Schweden-Rallye den Auftakt zur FIA

Junioren-Weltmeisterschaft. Dabei starten 16 hoffnungsvolle Nachwuchstalente auf

identisch präparierten Ford Fiesta R2T19, die von M-Sport Polen aufgebaut

wurden. Daher machen Rallye-Fahrzeuge von Ford bei dem Winter-Event nicht

weniger als 44 Prozent des Starterfeldes in unterschiedlichen Klassen aus. Die

Marke unterstreicht somit einmal mehr, wie erfolgreich sie Fahrzeuge für jede

Sprosse der Rallye-Karriereleiter bereitstellt.

“Die Schweden-Rallye gehört zu den Ikonen unter den WM-Läufen. Wir sind

Organisator Glenn Olsson und seinem Team sehr dankbar, dass sie diese großartige

Veranstaltung trotz der schwierigen Bedingungen realisieren werden”, erklärt

M-Sport-Teamchef Richard Millener. “Trotz der milden Witterung haben sie mit

viel harter Arbeit und in enger Kooperation mit den Teams und der FIA eine tolle

Bühne für einen weiteren spannenden M-Lauf geschaffen. Die Rallye wird sich

bestimmt etwas anders anfühlen als sonst, aber das Wichtigste ist, dass sie wie

geplant stattfindet. Wir waren hier in der Vergangenheit schon oft erfolgreich

und wollen auch diesmal eine starke Vorstellung zeigen. 2019 fuhr Esapekka Lappi

als Zweiter aufs Podium und Teemu Suninen führte erstmals in seiner Karriere

einen WM-Lauf an. Unser Fiesta WRC bewies mit fünf WP-Bestzeiten sein großes

Potenzial – ähnlich gut soll es auch kommende Woche laufen. Weil die finale

Streckenführung bis zuletzt unklar war, macht sich das Team am kommenden

Wochenende bei einem Vortest mit den Straßenverhältnissen vertraut. Und dann

wollen wir zeigen, wozu wir imstande sind.”

Esapekka Lappi / Janne Ferm (Ford Fiesta WRC, Startnummer 4); WM-Rang: 4;

Rallye-Schweden-Starts: 3. Bestes Ergebnis: Platz 2 (2019)

Nach ihrem vierten Rang beim Saisonauftakt in Monte Carlo wollen Esapekka Lappi

und Copilot Janne Ferm weiter auftrumpfen. Bei bisher drei Teilnahmen an der

Rallye Schweden kam das finnische Duo stets unter die ersten Vier, 2019

erreichten sie sogar Platz zwei. Bei ihrem Schweden-Debüt gelang ihnen 2016 auf

Anhieb ein Top-Drei-Ergebnis in der WRC-2-Kategorie.

“Wir haben in Schweden schon ein paar gute Resultate erzielt. Der zweite Platz

im Vorjahr sticht besonders heraus, weil es damals unsere erst zweite Rallye in

einem für uns noch neuen Auto war”, erinnert sich Esapekka Lappi. “Niemand weiß,

welche Streckenverhältnisse uns erwarten, aber der Test an diesem Wochenende

liefert uns wichtige Fingerzeige. Die Wertungsprüfungen in Schweden sind meist

schnell – das kommt mir entgegen. Weil auf den Straßen vermutlich nur eine dünne

Eisschicht liegen wird, müssen wir sehr klug mit den Pneus haushalten, damit die

Spikes bis zum Reifenwechsel ihre Arbeit machen können. Dass wir auf der ersten

Etappe als Vierte in die WP starten, ist keine schlechte Ausgangsposition – aber

warten wir erst mal ab, was passiert”, so der 29-Jährige.

Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3); WM-Rang: 7;

Rallye-Schweden-Starts: 4. Bestes Ergebnis: Platz 8 (2018)

Auch Teemu Suninen blickt mit großer Vorfreude auf die Rallye Schweden, wo er im

Vorjahr auf beeindruckende Weise seinen Durchbruch auf WM-Niveau feierte. Der

heute 26-jährige Finne legte auf den verschneiten Pisten WP-Bestzeiten hin und

führte erstmals in seiner Karriere einen WM-Lauf an. Mit der Unterstützung

seines erfahrenen Beifahrers Jarmo Lehtinen, der bereits zwei Siege und fünf

Podestplätze in Schweden erreicht hat, will Suninen sein unbestrittenes Tempo in

dieser Saison um noch mehr Konstanz bereichern.

“Vorheriges Jahr fanden wir eine gute Abstimmung für den weichen Schnee und die

etwas angegriffene Fahrbahnoberfläche. Es lief richtig gut, wir lagen nach dem

ersten vollen Tag in Führung und waren die gesamte Rallye über schnell. Jetzt

wollen wir dieselbe Pace zeigen – aber ohne Fehler zu machen”, gibt der Mann aus

Tuusula die Marschroute vor. “Natürlich hängt viel vom Wetter ab. Ich denke,

dass die Veranstalter trotz allem eine gute Rallye auf die Beine stellt werden,

aber wir müssen erst mal abwarten, wie die Streckenverhältnisse wirklich

aussehen. Ich hoffe auf Schnee!”

