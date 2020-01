Schlosspark Mauerbach: Geschmacksnuancen vor den Vorhang

Kulinarische Besonderheiten 2020 im Wienerwald

In eine ungewohnte Rolle schlüpften Schlosspark Mauerbach Chefkoch Christian Wallner gemeinsam mit Hoteldirektor Philip Jansohn bei der diesjährigen Wiener Ferienmesse und wechselten für einen Nachmittag „die Seiten“. Statt bei ihren Gästen im bekannten Wienerwald Retreat für kulinarische Höhenflüge zu sorgen, waren sie Teil der Jury, um die Menükreationen im Rahmen des Kochduells zwischen Meisterkoch Gottfried Gansterer und dem Entertainment-Duo Gerald Fleischhacker und Angelika Niedetzky zu beurteilen.

„Es war eine sehr interessante Erfahrung, das Entstehen von Gourmetgerichten einmal von der anderen Seite des Tisches zu erleben“, schmunzelt der Kochkünstler Christian Wallner, Chefkoch im 4 Sterne Superior Hideaway Schlosspark Mauerbach inmitten des Wienerwalds. „Mit Gottfried Gansterer war natürlich ein Meister seines Faches am Werk, Gerald Fleischhacker und Angelika Niedetzky haben mich mit spritziger Originalität nicht nur im Wortwitz, sondern auch kulinarisch überrascht“, ergänzt Wallner.

Kulinarisch überraschen möchte Christian Wallner auch 2020 im Haubenrestaurant „Vier Jahreszeiten“ des Schlosspark Mauerbach. „Wir werden in diesem Jahr das Fine Dining Angebot für À la carte-, Wellness- und Seminargäste konsequent ausbauen und weiterentwickeln, um noch besser auf die verschiedenen Wünsche der Gäste eingehen zu können“, meint dazu Direktor Philip Jansohn.

Christian Wallner setzt die traditionelle Küchenlinie der letzten Jahre fort und stellt regionale Zutaten, die eine eigene Geschichte haben, in den Mittelpunkt. Für die Gourmets werden so oft längst vergessene Geschmacksnuancen wieder vor den Vorhang geholt. „Ich probiere gerne neue Kombinationen aus und hole mir natürlich ab und zu auch Inputs aus den aktuellen Trends“, verrät Christian Wallner und versieht die kreativen Gerichte mit seinem kulinarischen Markenzeichen: die ungewöhnliche Verfeinerung.

Die „Kraft des Waldes“ und „Ruhe des Waldes“, die sich als Erlebniskonzepte in allen Bereichen des Schlosspark Mauerbach wiederfinden, werden von Wallner besonders für die Wellness-Gästen in den Gerichten interpretiert. „Die Wellness-Gäste haben Zeit für das Essen, um in Ruhe die Gourmetkreationen zu genießen und die Vielfältigkeit im Geschmack herauszufinden. Gerne möchten das Küchenteam und ich das individuelle Entspannungserlebnis der Gäste kulinarisch fortsetzen“, ergänzt Wallner.

Schlosspark Mauerbach

Mitten im Grünen und doch unmittelbar vor Wien liegt das 4 Sterne Superior Schlosspark Mauerbach Resort & Spa mit 86 Deluxe-Zimmern und großzügigen Junior-Suiten, alle mit Blick in die Natur. Das vom Gault & Millau ausgezeichnete Haubenrestaurant „Vier Jahreszeiten“ mit großer Sonnenterrasse, der exklusive Park-Spa, der Seminar- und Konferenzbereich und der einzigartige Park ergänzen das Resort im Wienerwald.

„Kaum mit einem anderen Hotel vergleichbar, geht das Hotelkonzept darauf ein, dass Business und Entspannung, Digitalisierung und Natur, Leistungsfähigkeit und Regeneration nur scheinbar Gegensätze sind. Die Fähigkeit, sich erholen zu können, ist Basis für Kraft und Erfolg im Beruf, ebenso wie sich in der Natur zurückziehen zu können, sich wieder zu erden und Energie zu tanken“, meint Direktor Philip Jansohn. Alle Angebote des Hauses sind darauf ausgerichtet und abgestimmt.

Für Businessgäste werden jene Rahmenbedingungen geboten, die erfolgreiches und kreatives Arbeiten ermöglichen: Ein eigener Seminarbereich mit Terrassen und Ausgang in den Park, die Möglichkeit für Workshops mitten in der Natur, kulinarischer Genuss auf höchstem Niveau sowie Ruhe im Park-Spa.

Gäste, die sich erholen möchten, erfahren viel Verständnis dafür, was man braucht, um möglichst rasch nach einer langen stressigen Arbeitswoche abschalten zu können: lichtdurchflutete Zimmer mit Ausblick in den Park, ein vom Relax Guide mit zwei Lilien ausgezeichnetes Spa-Programm, orientiert an der Kraft des Waldes und der Ruhe des Waldes, Naturgenuss im Schlosspark und im Wienerwald, Rückzug in die Bibliothek und stilvolle Dinnerabende.

Firmenkontakt

4 Sterne Superior Hotel Schlosspark Mauerbach Resort & Spa

Yvonne Cijan

Herzog Friedrich-Platz 1

3001 Mauerbach

+43 1 970 30-100

info@imschlosspark.at

http://www.schlosspark.at

Pressekontakt

Paan Creativ KG

Larissa Freyler

Nußdorfer Straße 20/28

1090 Wien

00436605540739

design@paan-creativ.com

http://www.paan-creativ.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.