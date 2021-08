Scharfe Performance mit edlem Design

Die Steakmesser von Kyocera sind die perfekten Begleiter für alle, die es gerne scharf und präzise mögen.

Die ersten kalten Tage im Herbst laden dazu ein, es sich zu Hause gemütlich zu machen und ein Abendessen mit den Liebsten zu genießen. Der perfekte Anlass, sich mal wieder ein leckeres Steak zu gönnen, z.B. mit Pfifferlingen.

Die Kyocera Steakmesser sind genau die richtige Wahl für alle Steak-Liebhaber. Mit jedem Messer sind durch die handgeschliffene und mikro-gezahnte Keramikklinge mühelose und präzise Schnitte problemlos möglich, ohne das Fleisch zu quetschen. Dies trägt zu mehr Geschmack bei. Aufgrund des ergonomisch geschwungenen Griffs liegen die Messer besonders gut in der Hand und ermöglichen punktgenaues, leichtes Schneiden. Eine weitere Besonderheit: Durch das edle und geschwungene Design sind die Messer das absolute Highlight auf dem gedeckten Tisch. So wird der Abend garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Klinge aus weißer oder schwarzer Zirkoniakeramik, handgeschliffen, mit Mikrozahnung und

ergonomisch geformtem Kunststoffgriff.

Attraktive Geschenkverpackung in elegantem Design.

Preis: ab 89 € / Zweierset und ab 149 € / Viererset

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 297 Tochtergesellschaften (31. März 2021) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 40 Jahren Branchenfachwissen. 2020 belegte Kyocera Platz 549 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 78.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,74 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit fünf eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Precision GmbH in Selb, der KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH in Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet zurzeit ca. 763.000 Euro* pro Preiskategorie).

* Erhebungszeitpunkt: 18.06.2021

