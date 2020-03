SAUBER ENERGIE Waldpreis 2020: Abstimmung beginnt, jeder kann mitmachen

(Mynewsdesk) Wer erhält den SAUBER ENERGIE Waldpreis 2020? Heute beginnt die Abstimmungsphase des Publikumswettbewerbs der SAUBER ENERGIE. Jeder kann online abstimmen, kostenlos und ohne Angaben persönlicher Daten. In diesem Jahr können sogar zwölf Projekte in die Finalrunde gewählt werden, insgesamt 11.500 Euro Fördergelder winken den Gewinnern.

Die Qualifikationsphase des SAUBER ENERGIE Waldpreises findet vom 2. bis zum 23. März 2020 statt. Das Prinzip: Jeder Besucher kann auf der Aktionsseite www.sauber-waldpreis.de täglich neu für seinen Favoriten stimmen. Das „Wettrennen“ um die beste Projektidee kann jederzeit online mitverfolgt werden. Ab dem 23. März 2020 wird es dann noch einmal spannend, denn dann startet die dreitägige Finalrunde. Anders als in der Qualifikationsphase wird im Finale nur mit der Eingabe der E-Mail-Adresse über die zwölf Favoriten abgestimmt.

„Ob Waldaufforstung, Waldpädagogik, Klima- oder Naturschutz, wir freuen uns sehr, dass bereits so viele nachhaltige und kreative Projektideen für den SAUBER ENERGIE Waldpreis online eingereicht wurden. Jetzt ist das Publikum am Zuge, jeder kann mitentscheiden“, erklärt SAUBER ENERGIE-Geschäftsführerin Carmen kleine Kalvelage. „Wir sind auf das Ergebnis sehr gespannt“. Die Preisträger erhalten für Ihr Waldengagement insgesamt 11.500 Euro Fördergelder der SAUBER ENERGIE.

Unter der Leitidee „Mit Energie anpacken“ will die SAUBER ENERGIE umweltbewussten Menschen die Möglichkeit bieten, in einer starken Gemeinschaft mit kleinen Schritten Großes für den Klimaschutz zu erreichen. Daher wurde der SAUBER-Waldpreis als Publikumswettbewerb initiiert. Ziel der Aktion ist der nachhaltige Schutz der heimischen Wälder und eine Sensibilisierung für das Thema Wald und Klimaschutz über Generationen hinweg.

Die SAUBER ENERGIE versteht sich neben Ihrem Ökoenergie-Angebot als Motivator vielfältiger Aktionen für eine lebenswerte Umwelt und eine zukunftstaugliche Energieversorgung. Neben der Klimaschutz-Initiative „Mit Energie anpacken“ fördert die SAUBER ENERGIE seit 2016 auch regionale Waldaufforstungsprojekte in Deutschland über den gemeinnützigen Verein Bergwaldprojekt e.V. und unterstützt das Buchen-Urwaldprojekt des bekannten Försters Peter Wohlleben in Wershofen/Eifel.

Weitere Informationen:

www.sauber-waldpreis.de

www.mit-energie-anpacken.de

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG

Die SAUBER ENERGIE wurde 2010 von sechs traditionsreichen Energieversorgern gegründet, um umweltbewussten Menschen eine Ökoenergie-Alternative zu bieten. Damit sind über 150 Jahre Energie-Know-how Ihre solide Basis für eine zuverlässige Versorgung mit unseren klimafreundlichen Energieprodukten SAUBER STROM und SAUBER GAS. Mit über 30.000 Kunden bundesweit hat sich die SAUBER ENERGIE als zuverlässiger Ökoenergiespezialist am Markt etabliert. Das Ziel: mit Energie anpacken beim Klimaschutz, gemeinsam, sicher und bezahlbar.

Das Produkt SAUBER STROM ist mit dem hochwertigen First Climate Ökostrom-Standard zertifiziert. Das heißt: 100 % Wasserkraft verbunden mit der Investition in neue Ökokraftwerke. Mit jeder verbrauchten Kilowattstunde wird also in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert. Außerdem werden Emissionen, die beim Bau und Betrieb der Kraftwerke entstehen durch Klimaschutzprojekte vollständig kompensiert. Geprüft und bestätigt vom TÜV Nord. Das Prinzip von SAUBER GAS: CO2-Emissionen die hier entstehen, werden andernorts zu 100 % ausgeglichen über internationale Klimaschutzrpojekte. Ein besonderes Plus bieten die Gasprodukte SAUBER GAS Bio. Mit 10, 30 oder 100 Prozent Biogasanteil aus biogenen Reststoffen wird die Umwelt entlastet und ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung geleistet. SAUBER GAS Bio ist ebenfalls TÜV-zertifiziert.

Seit 2016 fördert SAUBER ENERGIE regionale Waldaufforstungsprojekte in Deutschland über den gemeinnützigen Verein Bergwaldprojekt e.V. Ziel ist der langfristige Erhalt unserer heimischen Wälder, die als artenreiche Ökosysteme Basis für einen effektiven Klimaschutz sind. Unter der Leitidee Mit Energie anpacken initiiert die SAUBER ENERGIE seit Oktober 2018 vielfältige Klimaschutz-Aktionen. Das Prinzip hier: Auch kleine Schritte sollen in der Gemeinschaft nachhaltige Veränderungen bewirken. www.sauberenergie.de; www.mit-energie-anpacken.de

Firmenkontakt

SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG

Achim Heinze

Bayenthalgürtel 9

50968 Köln

0221-93731-363

achim.heinze@sauberenergie.de

http://www.themenportal.de/energie/sauber-energie-waldpreis-2020-abstimmung-beginnt-jeder-kann-mitmachen-17362

Pressekontakt

SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG

Achim Heinze

Bayenthalgürtel 9

50968 Köln

0221-93731-363

achim.heinze@sauberenergie.de

http://