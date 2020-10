Salesforce verleiht Nextview den Master Navigator Status für Einstein Analytics

Frankfurt, 13. Oktober 2020 – Nextview, der Design-Thinking-Spezialist und Platinum Salesforce Partner, hat den Master Navigator Status für Einstein Analytics erhalten. Damit ist Nextview der erste in Europa ansässige Salesforce-Beratungspartner, der diese Auszeichnung auf Salesforce AppExchange erreicht hat. Bereits zu Beginn dieses Jahres erhielt Nextview zudem eine Investition von Salesforce Ventures.

Salesforce ist weltweit führend im Bereich Customer Relationship Management (CRM) und bewertet kontinuierlich sein weltweites Partner-Ökosystem, indem es den Wissensstand, die Erfahrungen aus erfolgreich durchgeführten Projekten und die Kundenzufriedenheit jedes einzelnen Implementierungspartners erfasst. Nur Partner mit einer hohen Anzahl zertifizierter Fachleute und Experten, einer starken und vielfältigen Anzahl von Projekten und einer hohen Bewertung der Kundenzufriedenheit qualifizieren sich für den Master Navigator Status.

“Wir bei Salesforce sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Nextview, insbesondere da das Unternehmen einige der größeren Einstein Analytics-Implementierungen erfolgreich realisiert hat. Der Master Navigator Status für Einstein erkennt eine großartige Leistung an. Er ist das Ergebnis ihrer Fokussierung auf Einstein und ihrer Investitionen in Schulungen und Zertifizierungen”, sagt Gert-Jan Tretmans, Einstein Analytics EMEA Nord bei Salesforce.

Erster europäischer Boutique-Partner

Durch die Implementierung von Einstein Analytics bei Kunden wie IMCD, Canon Medical und Royal Haskoning ist Nextview der erste in Europa ansässige Boutique-Salesforce-Beratungspartner, der den Master-Navigator-Status auf Salesforce AppExchange erreicht hat, der neben einer Vielzahl von Anwendungen für die Salesforce-Plattform auch eine Übersicht aller Implementierungspartner umfasst.

“Ich bin wirklich sehr stolz auf die Auszeichnung zum Master Navigator Status für Einstein Analytics für Nextview, da unsere Projekte oft sehr komplex sind”, erklärt Luuk Martens, Data & Analytics Lead bei Nextview. “Es handelt sich um paneuropäische oder globale Multi-Cloud-Rollouts, bei denen Cloud-basierte Datawarehouse- und Datalake-Systeme wie Snowflake verwendet werden. Hinzu kommen Integrationen in Source-Systeme (wie z.B. ERP) durch Mulesoft und Talend ETL. Unser designorientierter Beratungsansatz trägt zur nachhaltigen digitalen Transformation unserer Kunden bei, indem er ihnen Echtzeit- und zentrale Verfügbarkeit von Analytics und Dashboards ermöglicht.”

“Die SFDC Einstein Analytics-Expertise von Nextview hat uns sehr geholfen. Die stärker datengesteuerte Gestaltung des Vertriebsprozesses, kombiniert mit intuitiven rollenbasierten Dashboards, hilft unseren Vertriebsmitarbeitern bei der effektiveren Abwicklung ihres Tagesgeschäfts”, bestätigt Jasper Steller, Senior Manager Business Consulting bei Canon Medical Systems Europe.

Salesforce Ventures

“Mit den jüngsten Übernahmen von Mulesoft und Tableau sowie den Investitionen von Salesforce Ventures in Snowflake investiert Salesforce stark in den Daten- und Analytics-Bereich. Es liegt auf der Hand, dass Analytics-Fähigkeiten einen immer größeren Teil des Fachwissens ausmachen, das Salesforce-Implementierungspartner mitbringen müssen”, so Huub Waterval, CEO von Nextview. “Der Salesforce Master Navigator Status für Einstein ist eine Belohnung für unsere kontinuierlichen Investitionen in neue strategische Fachkenntnisse.” Auch Salesforce Ventures investierte Anfang dieses Jahres in Nextview, um die internationale Expansion nach Deutschland zu erleichtern.

Weitere Informationen über Nextview: https://www.nextviewconsulting.com

Über Salesforce Einstein Analytics

Salesforce Einstein Analytics ist die Cloud-basierte Daten- und Analytics-Suite der Salesforce-Plattform. Sie ist darauf ausgerichtet, komplexe Daten automatisch in die Geschäftsanwendungen von CRM-Nutzern einzubetten, und umfasst mehrere traditionelle Bereiche wie Datenintegration und -vorbereitung, erweiterte Berichterstellung und Dashboarding. Die Suite zeichnet sich vor allem durch ihre sofort einsatzbereiten, benutzerfreundlichen KI-, Vorhersage- und Korrelationsalgorithmen aus, die sich auf die Anwendungsfälle von Customer Analytics konzentrieren. Einstein Analytics ermöglicht es Vertriebsleitern, Servicemitarbeitern, Marketingexperten und Analysten, die richtigen Erkenntnisse zu nutzen, um Kundeninteraktionen intelligenter zu gestalten, personalisierte Dienstleistungen anzubieten und qualifizierte, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Über Nextview

Nextview ist ein führendes unabhängiges Salesforce-Beratungsunternehmen in Nordeuropa. Nextview wurde 2009 gegründet und unterstützt als Platinum Salesforce Partner seine Kunden bei der digitalen Transformation, indem es durch Kundenorientierung, Datenintelligenz und Geschäftsoptimierung Werte schafft. Durch die Kombination von Unternehmensberatung und Design Thinking erzielt Nextview schnell Ergebnisse und minimiert Risiken. Mit dem Fachwissen von Salesforce und sektorspezifischen Kenntnissen über Finanzdienstleistungen, Fertigung und professionelle Dienstleistungen ist Nextview ein vertrauenswürdiger Partner für verschiedene multinationale Unternehmen und führende niederländische Unternehmen in mehr als 60 Ländern. Nextview verfügt über Design Thinking Centers in Amsterdam, Eindhoven und Frankfurt und hat fast 100 Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz seit drei Jahren als Great Place To Work anerkannt ist. Nextview wird von seiner Mission angetrieben: “Eine positive Wirkung zu erzielen, indem wir ein großartiges Unternehmen sind, das inspiriert”. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nextviewconsulting.com und auf LinkedIn.

