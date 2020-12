Royal Reesink konzentriert sich auf automatisierte Lagerlösungen

Die renommierten Unternehmen Lalesse Logistic Solutions und AM Logistic Solutions bieten fortschrittliche Lagerlösungen, die die Kundenanforderungen optimal erfüllen.

Das starke Wachstum der Intralogistik, die Beschleunigung des E-Commerce und die “Industrie 4.0”-Trends erhöhen den Bedarf an automatisierter Lagerung und Materialfluss. Royal Reesink reagiert darauf erfolgreich mit der Reesink Logistic Solutions Division. Die renommierten Unternehmen Lalesse Logistic Solutions in den Niederlanden und AM Logistic Solutions in Deutschland sind führend auf dem Intralogistikmarkt und bieten fortschrittliche Lagerlösungen, die die Kundenanforderungen optimal erfüllen.

Gert Bossink, Division Direktor, sieht viel Potenzial in den beiden Schwesterunternehmen und spricht stolz über deren Leistung: “Wir sind bereits marktführende Spezialisten für die Entwicklung maßgeschneiderter AutoStore-Systeme. Unsere Regal- und Regalbediengeräte Lösungen für Kühlhäuser und andere Lagerhäuser sind sowohl in Deutschland als auch in den Benelux sehr gefragt. Gemeinsam mit unseren Kunden realisieren die spezialisierten Teams großartige und ansprechende Projekte”.

Komplettes Lagerverwaltungssystem und ausgezeichneter Service

Machiel van den Hazelkamp, Geschäftsführer von Lalesse Logistic Solutions, ist zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit mit AM Logistic Solutions die Möglichkeiten beider Unternehmen weiter ausbauen wird: “Wir bedienen ein breites Kundenspektrum mit unserer ansprechenden Mischung aus modernsten Produkten und innovativen Ideen. Wir sind darauf spezialisiert, eines oder mehrere unserer Produkte zu einer kundenspezifischen Lösung zu kombinieren, wie z.B. Regalbediengeräte, Miniloads, Shuttles, AutoStore, Regale und Förderanlagen. Eine Kombination aus unserer SPS-Software und dem Lagersteuerungssystem LogiCS sorgt für eine reibungslose Steuerung. Mit unserer breiten Palette von Service Level Agreements sind wir in der Lage, unsere Kunden auf jeder gewünschten Ebene zu unterstützen”.

AM Logistic Solutions (bisher: AM-Automation) ist seit mehr als zehn Jahren führend auf dem AutoStore-Markt in Deutschland und hat sich darüber hinaus auf die Bereitstellung von High-End-Lagerintelligenz in Form von SPS-, WCS- und WMS-Softwarelösungen sowie Schaltschrankanwendungen spezialisiert. Auch Norbert Golz, Geschäftsführer von AM Logistic Solutions, sieht die Zusammenarbeit innerhalb der Division positiv: “Gemeinsam bieten wir einzigartige Lösungen an, die alle möglichen Szenarien abdecken. Wir sind in der Lage, Projekte bis ins kleinste Detail individuell zu gestalten und jeden Quadratmeter optimal zu nutzen, dabei aber äußerst effizient und flexibel zu bleiben. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass unsere Kunden die Freiheit haben, in Zukunft zu expandieren. Da wir eine starke lokale Präsenz haben, können sich unsere Kunden auf einen 24/7-Hotline-Support mit schneller Reaktion und auf spezialisierte korrigierende und vorbeugende Wartung verlassen”.

Ehrgeizige Wachstumspläne

Die Unternehmen haben ehrgeizige, grenzüberschreitende Wachstumspläne. Gert Bossink ist zuversichtlich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Geschäftsbereich Reesink Logistic Solutions in seinem Marktsegment europaweit den Maßstab setzen wird: “Die weitere Bündelung beider Unternehmen wird zu einer Stärkung unserer Position in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland und Österreich führen. Darüber hinaus wird es möglich sein, neue Chancen im Ausland zu ergreifen. Sowohl die Zusammenarbeit als auch die Wachstumsbestrebungen werden letztlich durch die Neuausrichtung unserer Unternehmen unterstützt werden. Wir freuen uns, dass diese Positionierung sowohl unsere bisherigen Erfolge respektiert als auch gleichzeitig die Brücke in eine vielversprechende Zukunft schlägt. Gemeinsam sind wir stärker und bereit, unser Wissen und unsere Erfahrung zum Nutzen unserer Kunden einzusetzen”.

