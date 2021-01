Rekordumsatz bei EGo3 Whirlpool Filter Start up

EGo3 Whirlpool Filter Verkauf steigt weiter stark

Der EGo3 Whirlpoolfilter wurde vor 4 Jahren erfunden und zum Patent angemeldet. Nach dem Verkaufststart im Land der Erfinder Österreich wurde mit dem Verkauf der Whirlpool Filter in Deutschland im zweiten Jahr begonnen. Von Beginn an wurde eine Kundenzufriedenheit von mehr als 99% erreicht. EGo3 Whirlpoolfilter werden mit 4 Monate Zufriedenheitsgarantie verkauft. In 4 Jahren wurden nur 6 Sets Whirlpool Filter retourniert bei mehr als 30000 verkauften Einheiten. Die jährlichen Zuwachsraten sind immer im mittleren zweistelligen Bereich. Und 2020 wurde mit den Whirlpool Filtern ein Umsatz von über 360.000 Euro erzielt.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Der EGo3 Whirlpool Filter filtert besser, länger und feiner als die alten Kartuschenfilter. Und auch bei der Reinigung ist er wesentlich einfacher handzuhaben. Eine vollständige Reinigung erfolgt durch einfaches Ausdrücken der als Filtermedium verwendeten Filterballs unter fließendem Wasser wie bei einem Reinigungsschwamm. Und man spart auch Geld mit den EGo3 Whirlpool Filtern, da nur das Filtermaterial getauscht werden muss. Die Kartusche wird wiederverwendet. Die Filterballs sind pro Füllung so günstig, dass viele Kunden das Whirlpool Filter reinigen komplett weglassen und nur mehr die Filterballs tauschen. Dies ist alle 2-3 Monate notwendig.

Nun stehen die nächsten Expansionsschritte an. Es wurden Distributoren für UK und Holland gewonnen, die 2021 den Vertrieb beginnen. Für 2022 steht das Whirlpool Mutterland am Plan. In den USA werden 90% aller Whirlpool Filter verkauft und ein noch höheres Wachstum ist damit zu erwarten. Dafür wird in den USA ein eigenes Whirlpoolfilter Lager errichtet und der USA Whirlpool Filter online Verkauf gestartet. Damit gehört Whirlpool Filter reinigen in den USA der Vergangenheit an. Wir erwarten die 1 Million Euro Umsatz Grenze bald zu überschreiten. Das weltweite Gesamtpotential bei Whirlpoolfiltern ist 30-40 Millionen Euro. EGo3 Whirlpoolfilter und nie wieder Whirlpool Filter reinigen.

Ein Produkt Made in Germany (Filterballs) und Made in Austria (Mehrwegkartuschen) startet seinen weltweiten Erfolg.

Hersteller der EGo3 Whirlpool Filter – nie wieder Whirlpoolfilter reinigen

Kontakt

EGO3 Spa Water Care Solutions

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373

welcome@ego3-spawatercare.com

https://www.hot-tub-filter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.