Reinigung und Sanierung von Rohrleitungen und Kanälen

roreo ist ein lokaler Dienstleister für Rohrreinigung, Rohrsanierung, Kanalreinigung, Wartung und Inspektion in Barsinghausen. Wir bieten unsere Dienstleistungen aber nicht nur privaten und geschäftlichen Kunden in Barsinhausen an sondern helfen auch Kunden in Hannover, Wunstorf, Bad Nenndorf und Schaumburg schnell und unkompliziert.

Gerade wenn ein Abfluss nicht mehr abläuft oder sogar mehrere Abflüsse nicht mehr wie gewohnt abfließen, ist Not am Mann. Dann braucht man schnelle und kompetente Hilfe.

Wir bieten auch Hilfe bei Rohrbrüchen und undichten Rohrleitungen. Dabei finden wir undichte Stellen in Rohren und Kanälen mithilfe von speziellen Farbkameras und können diese zeitnahe sanieren.

Alles, was bei Rohrleitungen auftreten kann, passiert oftmals aber auch im größeren Maßstab bei Kanälen außerhalb des Hauses. Auch ein Kanal kann verstopfen oder undicht werden. Dann ist es sogar noch etwas dringlicher. Nicht abfließendes Wasser im Haus, legt nicht nur einen Abfluss lahm sondern Toilette, Dusche, Badewanne, Waschmaschine und Küchenspüle zugleich. Oder der Kanal ist undicht oder gebrochen, zum Beispiel durch Wurzeleinwüchse, dann tritt Abwasser aus und sickert in tiefere Erdschichten und kontaminiert Grundwasser. In den Fällen muss schnell gehandelt werden.

Neben den dringlichen Problemen übernehmen wir aber auch regelmäßige Wartungen und Inspektionen von Rohrleitungen und Abwasserkanälen. So können wir Ablagerungen und Sedimente oder auch Risse und dünne Stellen schnell erkennen und beheben.

Unsere Leistungen im Überblick

* Rohrreinigung

* Rohrsanierung

* Kanalreinigung

* Wartung & Inspektionen

Wir sind, wie oben beschrieben, in Barsinghausen bei Hannover ansässig. Dennoch bieten wir unsere Dienstleistungen aber auch in Hannover, Wunstorf, Bad Nenndorf und Schaumburg an.

Kontakt

roreo – Rohrreinigung & Rohrsanierung

Simon Foth

Hannoversche Str. 14

30890 Barsinghausen

05105-7787559

info@roreo.de

https://roreo.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.