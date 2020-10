Reetdachhaus in begehrter Lage vor Sylt kaufen!

Ideal als Ferienhaus im schönen Friesendorf provisionsfrei zu verkaufen!

So weich so warm und dieser Duft, in der Tat, Kein Ziegeldach strahlt so viel Wohlbehagen aus wie ein mit Reet gedecktes Haus. Kein anderes Material hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Renaissance erlebt.

Wohnen unter Reet in einer schönen Reetdach-DHH aus dem Jahr 1870 mit einer Wohnfläche von ca. 75 m² in begehrter Lage direkt vor Sylt. Das bezaubernde Grundstück mit Gartenhaus und Carport hat eine Größe von

ca. 400 m² und ist schön eingewachsen. Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit um mal richtig auszuspannen. Man hört die friesische Sprache, man sieht die alten Kapitänshäuser und es duftet überall in den blühenden Bauerngärten.

Das Reetdachhaus wurde 1870 erbaut und laufend modernisiert. Das Dachgeschoss wurde neu ausgebaut mit neuen Dachgauben und neuen zweiflügligen Holz-Sprossenfenstern mit Isolierverglasung einschl. neuer Fensterbänke und das Dach wurde mit Reet neu eingedeckt. Im Dachgeschoss befindet sich nun ein großer Schlafraum mit integriertem Bad (Badewanne, Waschbecken, WC).

Beheizt wird das Haus mit einer Gas-Zentralheizung (Bj. 2012), die im angrenzenden Nachbargebäude untergebracht ist. Das Grundstück hat eine Größe von ca. 400 m² mit altem Baumbestand. Der Garten ist romantisch angelegt und nicht einsehbar.

Das schöne Reetdachhaus hat eine Wohnfläche von ca. 75 m². Im Eingangsbereich gibt es einen kleinen Flur mit Treppe ins DG (Schlafraum mit Bad) bzw. Zugang zur Küche (neuwertige Einbauküche inklusive). Im EG befindet sich außerdem das Wohnzimmer, Flur, Abstellnische, Gästebad, Zimmer mit DU und ein weiteres Schlafzimmer. Vom Flur im EG gibt es eine Türe zum Carport bzw. in den Garten mit Sitzplatz und Gartenhaus.

Begehrte Lage mitten im Herzen Nordfrieslands, nicht weit von Nord- und Ostsee entfernt. Das gemütliche Reetdachhaus liegt in einer Anliegerstraße. Alle Dinge des täglichen Lebens wie z.B. Bäcker, Metzger, Einkaufsmärkte, Getränkemarkt und Ärzte sind in wenigen Fußminuten erreichbar. Es ist die unmittelbare Nähe zur Nordsee und zu den Inseln Föhr und Sylt, was diese Lage so begehrenswert macht. Wenige Autominuten bis zum Badestrand nach Dagebüll. Vom Fährhafen Dagebüll fahren auch die Fähren zur Insel Föhr und Amrum.

Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik. Ob auf der mondänen, bei deutscher und internationaler Prominenz beliebten Insel Sylt, auf den ursprünglicheren Nachbarinseln Föhr, Amrum und Pellworm oder den beschaulichen Halligen – einen Traumurlaub kann man in Nordfriesland vielerorts verbringen, und das nicht nur in den warmen Sommermonaten.

Der Kaufpreis beträgt 148.000.- € und der Verkauf erfolgt provisionsfrei!

Das begrenzte Angebot an Reetdachhäusern in gefragter Lage, macht dieses Objekt zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

