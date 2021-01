Recycling von Altmetall – Schrottankauf Moers

Schrottankauf Moers: Das Recycling von Altmetall ist sinnvoll, weil es weniger Energie bedarf als die Neugewinnung und nahezu verlustfrei möglich ist.

Doch wie gelangt das Metall in den Kreislauf der Wiederverwertung? Eine Weg ist es, den Schrottankauf in Moers beim Anbieter Schrottabholung.org zu nutzen. Als mobiler Schrotthändler fährt er seine Kunden in ganz NRW an. Das sind Privatkunden, Unternehmen aber auch Einrichtungen der öffentlichen Hand. Der Schrott wird vor Ort verladen und zu einem Schrottplatz oder Verwerter gebracht, der die weitere Verarbeitung und Entsorgung übernimmt. Es entsteht eine sinnvolle Recycling-Kette, die den Schrott dem Kreislauf der Produktion wieder zuführt. Die Schrottabholung ist kostenlos – unter bestimmten Voraussetzungen erhält der Kunde noch Geld für die Abgabe des Schrotts.

Voraussetzungen für den Schrottankauf

Eine Voraussetzung für den Schrottankauf in Moers ist, dass eine gewisse Menge Schrott vorliegt. Denn erst bei einem lohnenden Gewicht ist eine Auszahlung an den Kunden möglich, um die Kosten für die Abholung zu decken. Je nach Metallart ist die erforderliche Menge unterschiedlich und kann beim Anbieter Schrottabholung.org erfragt werden. Jedes Metall hat eine anderen Wert, sodass die einzelnen Metallsorten unterschiedliche Preise pro Kilo erzielen. Angebot und Nachfrage sowie Vorkommen und Aufwand in der Herstellung bestimmen die Kurse für Metall.

Wie viel Geld der Kunde erhält, hängt darüber hinaus von weiteren Punkten ab. Eine Frage ist, wie gut das Metall verfügbar ist. Liegt es als reines Metall vor oder ist es enthalten und muss in der Verarbeitung noch getrennt werden? Ist der Schrott abholbereit oder muss er noch demontiert werden? Die Demontage wird auf Wunsch ebenfalls von Mitarbeitern von Schrottabholung.org durchgeführt.

Bei einer Anfrage finden Kunden unverbindlich heraus, ob ihr Schrott angekauft oder nur abgeholt werden kann.

Typischer Schrott, der abgeholt wird ist Elektroschrott wie Elektromotoren, Batterien, Computer, Kabel und Kabelreste. Schrott, der rund um Haus und Garten anfällt wird gerne angekauft. Dazu zählen Heizkörper, Zäune, Tore, Fahrräder, Rohre, Regale und Schränke aus Metall. Grundsätzlich entsorgen mobile Schrotthändler fast alles für ihre Kunden, was aus Metall besteht oder viel Metall enthält. Dadurch sparen Kunden die Organisation der Entsorgung, die bei großen Teilen mitunter aufwändig ist. Ein professioneller Schrotthändler verfügt über alle notwendigen Werkzeuge und Fahrzeuge.

