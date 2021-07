Qumulo on Azure bietet eine Dateidatenmanagement-Plattform im Petabyte-Bereich als Managed Service in der Cloud und ermöglicht so radikale Einfachheit und Flexibilität

Qumulo erweitert Cloud Q-Angebot mit Qumulo on Azure as a Service

München, Deutschland, 7. Juli 2021: Qumulo, der Marktführer bei der Vereinfachung des Enterprise Filedaten-Managements in hybriden Umgebungen, gibt heute den Start von Qumulo® on Azure as a Service (QaaS) bekannt. Die Dateidatenmanagement-Plattform im Petabyte-Bereich in der Cloud wird mit der Einfachheit eines Managed Service bereitgestellt. Kunden können jetzt einen File Data Lake auf Petabyte-Niveau für datenintensive Workloads einrichten (etwa bei Videobearbeitungen, in der medizinischen Bildgebung sowie bei KI-gesteuerten Analysen). Kunden profitieren dabei von der Einfachheit und Flexibilität der Qumulo-Plattform, kombiniert mit der Größe und Leistungsfähigkeit der Cloud-Ressourcen von Microsoft Azure.

„Qumulo auf Azure ist ein Game-Changer für jedes Unternehmen, das mit der Verwaltung großer Mengen unstrukturierter Daten zu kämpfen hat. Mit der Verfügbarkeit von Qumulo auf Microsoft Azure kann die Qumulo-Plattform überall dort eingesetzt werden, wo unsere Kunden es wünschen: sei es in Multi-Cloud-, Hybrid-Cloud- oder aber On-Premises-Umgebungen“, so Bill Richter, CEO, Qumulo. „Mit der Aufnahme von Qumulo on Azure in unser Cloud-Portfolio können wir echte Geschäftsvorteile schaffen, indem wir die Leistungsfähigkeit der Qumulo Filedaten-Plattform und Azure zusammenführen.“

Qumulo on Microsoft Azure kann über 100 TB in einem einzigen Namespace skalieren und ermöglicht Compute-Workloads mit hoher Kapazität über jedes Windows-, Mac- oder Linux-Gerät. Der neue Service macht es außerdem einfach, auf Petabyte-Niveau schnell zu migrieren und grenzenlose File Data Lakes aufzubauen, ohne Anwendungen neu zu schreiben oder zu refaktorisieren. Um Kunden noch mehr Freiheit zu geben, kann Qumulo kostenlos von der Cloud zu On-Prem und Edge replizieren. Der Service ermöglicht es den Kunden außerdem, ihre Daten einfach zwischen privaten und öffentlichen Clouds zu verschieben – eine zunehmend kritische Geschäftsanforderung, da die Menge unstrukturierter Daten die Verwaltungskapazitäten der Unternehmen übersteigt.

„Wir schätzen Qumulos Fähigkeit, als Plattform für die Verwaltung von Millionen von Dateien zu dienen, die den Kern unseres Geschäfts ausmachen“, so Sundhar Rajan, CIO von Casepoint, einer führenden Legal-Discovery-Plattform (Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und Compliance). „Die Performance und Skalierbarkeit von Qumulo auf Azure ermöglicht es uns, den Fokus auf Geschäftsabläufe zu legen und gleichzeitig die Vorteile der Cloud-Technologie zu nutzen. Mit Qumulo haben wir die Freiheit, die Geschwindigkeit und die Performance, die wir brauchen, um in jeder Umgebung schnell innovativ zu sein und unsere Daten in Geschäftswert zu verwandeln.“

„Qumulo on Microsoft Azure ist eine wertvolle Ergänzung für Kunden, die die Cloud nutzen wollen, um ihre massiv wachsenden unstrukturierten Datenmengen zu verarbeiten, für die traditionelle Dateiprotokolle erforderlich sind“, so Jurgen Willis, Vice President, Azure Storage. „Skalierbarkeit und Einfachheit der Qumulo-Plattform in Kombination mit den Möglichkeiten der On-Demand-Skalierung der globalen Infrastruktur sowie des Ökosystems von Azure bietet Unternehmen eine weitere Option zur Unterstützung anspruchsvollster Daten-Workloads.“

Qumulo on Azure ist ab sofort im Azure Marketplace öffentlich zugänglich und wird in einem einfachen Pay-per-Use-Modell angeboten.

Erfahren Sie mehr hier:

Qumulo und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist ein wegweisender Marktführer bei der Vereinfachung des Managements von File Data in seiner nativen Form auf Massive-Scale Niveau in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Filedaten Plattform von Qumulo wurde entwickelt, um Daten in ihrem nativen Format zu speichern, zu managen sowie Workflows und Anwendungen zu erstellen – auf Massive-Scale Niveau, On-Premises sowie in der Public Cloud. Qumulo hat das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, von großen Film- und Animationsstudios bis hin zu einigen der größten Forschungseinrichtungen der Welt, um den gesamten Datenlebenszyklus mit grösster Einfachheit zu managen (Daten-Ingestion, Transformation, Daten-Publishing, Archivierung, dynamische Skalierbarkeit, automatische Verschlüsselung, Real-Time Daten-Transparenz, kosteneffiziente Kapazität). Eine fortschrittliche API versetzt Kunden in die Lage, Qumulo ganz einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. qumulo.com.

