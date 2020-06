Qlik Sense: Umfangreiche Erweiterungen im Juni 2020-Release

Qlik baut durch neue Features seine Führungsposition in den Bereichen Augmented Intelligence, Visualisierung und Konnektivität weiter aus

Düsseldorf – Qlik, der führende Data-Analytics-Spezialist, gibt die Produkterweiterungen für Qlik Sense aus dem Juni 2020 bekannt. Mit den neuen Features wird es für Organisationen noch einfacher, von Datenanalysen und Datenvisualisierung zu profitieren, den Wert ihrer Unternehmensdaten zu steigern und ihre Wertschöpfung zu beschleunigen.

Das Juni-Release enthält folgende Neuerungen:

-Neue Funktionen in Augmented Analytics:

Die kognitive Engine erhielt eine neue Geschäftslogik. Das Feature ermöglicht es Anwendern, Metadaten und Regelwerke zu erstellen, die wiederum den Insight Advisor bei der Erstellung von Visualisierungen und Einblicken führen. Zudem unterstützt der Insight Advisor nun auch mehrere Sprachen wie Französisch, Spanisch und Russisch. Weitere Sprachen sind in Planung.

-Optimiertes Cloud-Angebot:

Qlik stellt hochwertige Funktionen zur Erweiterung der Use Cases und zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bereit, so dass Kunden die SaaS- und Client Managed-Angebote problemlos einsetzen können. In der neuen Version wurde die Konnektivität weiter ausgebaut. So gibt es nun Anbindungen an zusätzliche Datenquellen wie Qualtrics und zu weiteren Konnektoren in der Qlik Sense Add Data-Schnittstelle für Google Analytics oder Twitter. Anwender können somit noch effektiver im Cloud Hub arbeiten, mit der Möglichkeit, Diagramme und geschäftskritische KPIs zu überwachen und Analysen in PDFs zu exportieren, um diese dann zu teilen.

-Verbesserungen für Entwickler:

Ebenso gibt es nun mit Qlik.dev ein neues Entwicklerportal zum Entdecken, Lernen und Referenzieren von APIs für die Cloud-Editionen von Qlik Sense. Darüber hinaus können Kunden jetzt die Qlik Sense SaaS-Editionen automatisiert in ihre DevOps-Prozesse einbetten.

-Neue Features für Visualisierung und Dashboards:

Die Visualisierungs- und Dashboard-Möglichkeiten werden kontinuierlich erweitert. So gab es in den letzten Jahren über 50 neue Optionen. In der neuen Version können nun beispielsweise Sparklines, also Mini-Diagramme, in Tabellen eingefügt werden. Zudem gibt es neue Formatierungsmöglichkeiten für Aufzählungsdiagramme und Organigramme, sowie neue Funktionen in benutzerdefinierten Tooltips und Filterbereichen.

