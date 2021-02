Qatar Airways ist offizieller Airline-Sponsor der UEFA EURO 2020™

Frankfurt, 22. Februar 2021 – Qatar Airways ist stolzer Airline-Partner der UEFA EURO 2020™, der Fußball-Europameisterschaft, die vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in insgesamt 12 Ländern stattfinden wird. Bei der 16. Ausgabe des prestigeträchtigen Turniers kämpfen 24 Mannschaften in Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, London, München, Rom und St. Petersburg um den begehrten Europameister-Titel. Kulisse für das am 11. Juli 2021 ausgetragene Finale wird das ehrwürdige Wembley-Stadion in London sein.

Qatar Airways wird die Städte aller Austragungsorte entweder direkt oder über Airline-Partner anfliegen. Darüber hinaus wird die Marke Qatar Airways auf allen digitalen Plattformen und in den Stadien, in denen die 51 Spiele des Turniers stattfinden, prominent vertreten sein.

“Qatar Airways freut sich auf die Zusammenarbeit mit der UEFA, die Spieler, Fans und Offizielle auf der ganzen Welt mit unserem Weltklasse-Service verbindet. Die Kraft des Sports, Menschen aller Nationen zu vereinen, ist unübertroffen, und die Partnerschaft mit der UEFA EURO 2020™ ist eine hervorragende Gelegenheit für uns, das Beste im europäischen Fußball mitzuerleben. Darüber hinaus unterstreicht diese Kooperation einmal mehr unser Engagement für Europa und betont unser wachsendes Portfolio an Sportpartnerschaften”, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein fügt hinzu: “Wir freuen uns sehr, Qatar Airways als offiziellen Partner der UEFA EURO 2020™ an Bord zu haben. Wie der Sport, verbindet uns auch das Reisen. Mehr denn je ist der kommende Sommer für uns die ideale Gelegenheit, die Begeisterung, die das Turnier auf der ganzen Welt auslösen wird, zu feiern.”

Das Sponsoring der UEFA EURO 2020™ stärkt die Präsenz von Qatar Airways in der Welt des Sports; mit Partnern wie der FIFA, CONMEBOL, Paris Saint-Germain, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen und Al Sadd SC ist die Fluggesellschaft im globalen Fußballsponsoring gut platziert, womit Qatars nationale Vision 2030 weiter unterstrichen wird.

Qatar Airways bietet derzeit mehr als 800 wöchentliche Flüge zu über 120 Zielen weltweit. Bis Ende März 2021 plant die Fluggegsellschaft sein Streckennetz auf über 130 Destinationen auszubauen, wobei viele Städte mit täglichen oder verstärkten Frequenzen bedient werden sollen.

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

