Pumps in Größe 42 in verschiedenen Varianten bei schuhplus bestellen

Der Pumps ist ein Absatzschuh, der dank seines klassischen Stils zu vielen femininen Outfits passt. Die Modelle sehen unter anderem zu Kleidern oder Hosenanzügen, zu Röcken oder Jeans mit Bluse und Blazer perfekt aus. Pumps dürfen im Schuhschrank einer Dame daher auf keinen Fall fehlen. Wer Größe 42 trägt und bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach trendigen Pumps ist, sollte sich das Angebot bei schuhplus näher ansehen. Das Unternehmen hat sich auf Damen- und Herrenschuhe in großen Größen spezialisiert und bietet die Modelle für Damen in den Größen 42 bis 46 und für Herren in den Größen 46 bis 54 an.

In den vergangenen Jahren wurde die Schuhmode einem grundlegenden Wandel unterzogen, was sich selbstverständlich auch bei den Modellen in Übergrößen widerspiegelt. Neben den klassischen Farben wie Schwarz und Braun gibt es die Pumps für Damen mit Schuhgröße 42 bei schuhplus daher ebenfalls in Blau und Rot, in Grau, Orange, Grün oder in Weiß. Die Modelle stammen übrigens ausschließlich von Markenherstellern wie Gabor oder Josef Seibel und überzeugen durch eine ausgezeichnete Qualität und Güte. Dazu gehört natürlich ebenfalls ein fußangenehm gestaltetes Innenleben der Schuhe, sodass sich die Pumps viele Jahre lang tragen lassen. Rein äußerlich warten die Schuhe in Größe 42 mit feinen Details wie kontrastreichen Nähten oder kleinen Schleifen auf.

Anstelle einer Bestellung im Internet ist ebenfalls ein Einkauf in einem der drei Fachgeschäfte von schuhplus möglich

Damen, die es vorziehen, ihre neuen Pumps anzuprobieren oder die vielleicht sogar eine Beratung wünschen, können alternativ eines der drei Fachgeschäfte von schuhplus besuchen. Diese befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden mit 1100 qm Verkaufsfläche (Landkreis Verden), in Kaltenkirchen im Ohland-Park mit 600 qm Verkaufsfläche (Metropolregion Hamburg) sowie im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche.

Viele weitere Schuhmodelle für Damen mit Schuhgröße 42 bei schuhplus im Internet und in einem der Schuhgeschäfte erwerben

Selbstverständlich erhalten Damen mit Schuhgröße 42 bei schuhplus eine Fülle weiterer Schuhmodelle, sodass es möglich, sich komplett mit Schuhen für jeden Bedarf und Anlass bei schuhplus auszustatten. Neben Pumps gibt es unter anderem Sandalen und Ballerina, Stiefel und Stiefeletten, Sneaker und Hausschuhe für Damen mit Schuhgröße 42. Dazu bietet das Unternehmen stets auch eine breite Auswahl an reduzierten Modellen an, sodass es sogar möglich ist, das eine oder andere Schnäppchen bei schuhplus zu machen und damit bares Geld zu sparen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

