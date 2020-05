Prüfungsvorbereitung für IHK- und HWK-Lehrgänge

Menschen, die über Resilienz - psychische Widerstandskraft - verfügen, können mit schwierigen Situationen, gelassener und lösungsorientierter umgehen. Seit Ausbruch der Corona-Krise ist diese Fähigkeit gefragter denn je, denn viele befinden sich in einem ständigen Stressmodus. Was Resilienz genau bedeutet und warum diese in schwierigen Zeiten besonders hilft, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst. Was ist Resilienz? Der Begriff Resilienz stammt ursprünglich vom lateinischen Wort "resaliere" ("zurückspringen") ab,...