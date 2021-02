Produktportfolio von enviaM und MITGAS bei Kunden besonders begehrt

Produkte und Services von enviaM und MITGAS weisen eine ausgezeichnete Qualität auf und sind bei Kunden besonders begehrt. Zu diesem Ergebnis kommt das F.A.Z.-Institut in einer aktuellen Studie. Diese beruht auf Kundenaussagen zu rund 13.500 Marken und wurde gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt. In der Kategorie “Regionale Energieversorger” erhielt enviaM als Branchenbester das Prädikat “Begehrteste Produkte & Services 2021”. Auch MITGAS wurde als regionaler Gasversorger ausgezeichnet.

“Wir arbeiten stets daran, unseren Kunden eine bestmögliche Qualität an Produkten und Services zu bieten. Dass die Kunden unser Engagement so positiv beurteilen, ist ein großes Lob für uns als regionale Energiedienstleister”, sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM und MITGAS.

Für die Studie “Deutschlands begehrteste Produkte und Services” beleuchteten die Forscher zu jedem Produkt die Aspekte Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Qualität, Service, Weiterempfehlung und Begehrtheit. Dafür nahmen sie online mittels Social-Listening-Verfahren rund 32 Millionen Nennungen sowie knapp 790.000 Emojis unter die Lupe. Anschließend berechneten die Experten einen branchenspezifischen Punktwert. Die jeweiligen Branchensieger wie enviaM setzen mit 100 Punkten den Benchmark. Für eine Auszeichnung wurden nur Unternehmen, die mindestens 60 Punkte erreichen, berücksichtigt.

Die Ergebnisse zu “Deutschlands begehrteste Produkte & Services” haben die F.A.Z. und das IMWF online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

