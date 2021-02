pro optik holt Anja Fujan und Stefan Pollok an Bord

Bereich HR / campus neu aufgestellt

(Wendlingen, Februar 2021) Neue Fachgeschäfte, erweiterte Angebote – Deutschlands drittgrößte Optikerkette, pro optik mit Hauptsitz in Wendlingen (Baden-Württemberg), ist auf rasantem Wachstumskurs. Personal und Ausbildung spielen auf diesem Weg eine besonders wichtige Rolle, deshalb hat das Unternehmen jetzt seinen Bereich HR / campus verstärkt und neu aufgestellt. Ab sofort zeichnen Anja Fujan als Head of HR / campus und Stefan Pollok als Referent HR / campus für die Stellenbesetzung des Unternehmens und für die koordinierte Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte verantwortlich. In diesem Schlüsselbereich ist auch der pro optik campus angesiedelt, der den pro optik Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein im Markt einzigartiges Entwicklungsumfeld bietet. Micha S. Siebenhandl, CEO von pro optik: “Perfekt ausbildete Experten, die unseren Kunden einen Top-Service bieten können, waren schon immer das größte Asset von pro optik. Deshalb investieren wir wie kein zweiter Anbieter in Personal. Mit Anja Fujan und Stefan Pollok haben wir nun zwei leidenschaftliche Profis an Bord geholt, die den Bereich HR / campus und damit auch unseren pro optik campus strategisch und inhaltlich weiterentwickeln werden.”

Mit Anja Fujan gewinnt pro optik eine ausgewiesene Human-Resources-Expertin mit langjähriger Erfahrung. Vor ihrem Wechsel nach Wendlingen bekleidete die studierte Wirtschaftsjuristin bereits zahlreiche verantwortliche Positionen im Bereich Personal, unter anderem als Global HR Director bei international agierenden Unternehmen im Bereich Engineering und IT-Services. Zuletzt beriet sie als Inhaberin ihres eigenen Coaching-Unternehmens internationale Firmen bei der Weiterentwicklung der HR-Tätigkeiten und ist damit auch prädestiniert für die Leitung des strategisch wichtigen pro optik campus. Anja Fujan über ihre neue Position: “pro optik bringt beides mit – große Ziele und ein unglaublich gutes und begeistertes Team. Diese Power möchte ich kanalisieren, das Wachstum mit Kolleginnen und Kollegen beflügeln, die unseren pro optik Spirit mitbringen, und die Angebote im Bereich pro optik campus weiter ausbauen.” Unterstützung erhält Anja Fujan dabei von Stefan Pollok als Referent HR / campus, der ebenfalls über langjährige Human-Resources-Erfahrung verfügt und zuletzt als Manager einer Personalberatung den Bereich Arbeitnehmerüberlassung für High Professionals verantwortete.

Neue Maßstäbe im Personalbereich

Mit den neuen Schlüsselpositionen will pro optik die Weichen für die weitere erfolgreiche Markteroberung stellen, sowohl im Bereich Talent Acquisition als auch im Bereich Training und in der Entwicklung von High Potentials. Micha S. Siebenhandl: “Unsere Message für alle, die im Bereich Optik und Hörakustik aktiv sind: Wer Karriere machen möchte und Teil eines unnachahmlichen Teams sein will, muss zu uns kommen.” Bis 2025 wollen die Wendlinger bundesweit 200 zusätzliche Filialen eröffnen und die Fachgeschäfte flächendeckend um den Bereich Hörakustik erweitern.

Über pro optik:

pro optik ist mit rund 150 Fachgeschäften die drittgrößte Optikergruppe in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2019 insgesamt 128 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar feierte 2020 seinen 33. Geburtstag und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik. CEO des Unternehmens ist seit März 2020 Micha S. Siebenhandl. www.prooptik.de

Firmenkontakt

pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH

Micha S. Siebenhandl

Ulmer Straße 1

73240 Wendlingen

+49 (0) 611 39539-22

c.wittemann@public-star.de

https://www.prooptik.de/

Pressekontakt

Deutscher Pressestern

Caroline Wittemann

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

+49 (0) 611 39539-22

c.wittemann@public-star.de

https://www.public-star.de/

Bildquelle: pro optik