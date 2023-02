Runde Wandgärten für mehr Natur im Wohnzimmer

Greenbop.de und styleGREEN launchen gemeinsam eine Sonderkollektion runder Pflanzenbilder für mehr Natur zu Hause und im Büro.

Wer sehnt sich nicht oft nach noch mehr Natur, doch der Alltag lässt das nicht zu? Mit den drei neuen Pflanzenkreisen LEAF, BLOOMS und FOREST gelingt das mühelos! Die Pflanzenbilder entfalten beim Betrachter eine beruhigende Sensation und sind ein wahrer Hingucker an jeder Wand. Sie eignen sich für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flur, aber auch für Home-Office und Büro. Die Pflanzenbilder sind ab sofort über Greenbop.de erhältlich.

Konservierte Pflanzenbilder als nachhaltige und natürlich schöne Wanddeko:

Diese Sonderkollektion von Pflanzenbildern mit dem Namen Green-Islands besteht aus dauerhaft stabilisierten Grünpflanzen wie Eukalyptus, Waldfarn, Zierspargel und Waldmdoos. Ein hochwertiger Edelstahlrahmen dient als Einfassung und wird ganz einfach an der Wand aufgehängt. Jedes Bild wird in Handarbeit von Floristen hier in Deutschland und Portugal gefertigt.

Konservierte und immergrüne Pflanzenbilder sind eine einmalig schöne Alternative zu herkömmlicher Wand-Deko. Sie bieten eine pflegefreie Lösung für die Wandbegrünung, weil die Pflanzen weder Wasser noch Licht benötigen. Der Prozess der Pflanzenkonservierung ist dabei absolut natürlich und erfolgt ohne Anwendung von Chemie. Die Bilder sehen über viele Jahre lebendig aus, insofern man sie nicht an zu sonnigen oder trockenen Orten aufhängt.

Alle drei Designs sind geprägt durch die dekorativen Blätter von bläulich schimmerndem und grünem Eukalyptus. Der Look dieser besonderen Blätter passt besonders gut zum Boho-Wohntrend, schmiegt sich aber auch in ein minimalistisches Wohnambiente ein.

Seit 2011 bringt der Design Online-Shop Greenbop.de Neues und Besonderes aus den Bereichen Garten und Pflanzen bequem per Online-Bestellung nach Hause. Mit seiner einmaligen Produktwelt macht Greenbop Pflanzeninszenierungen zu dekorativen Highlights, die zur Wohndesign und -atmosphäre beitragen.

