Süddeutsche Zeitung veröffentlicht Wissenswertes über professionelle Immobilienbewertung in Hannover

Die SZ berichtet am 24.11.2022, wie wichtig eine professionelle Immobilienbewertung vor dem Verkauf einer Immobilie ist. Die erfahrenen Experten von City Immobilienmakler sind in Hannover die richtige

Im Moment stehen große Veränderungen auf dem Immobilienmarkt an, so die SZ. Wer jetzt seine Immobilie zum richtigen Preis verkaufen möchte, sollte sich nicht auf die eigene Einschätzung oder auf Online-Portale verlassen. Hier werden oft wichtige Aspekte außer Acht gelassen. Vielmehr sollte er sich auf eine professionelle Immobilienbewertung verlassen. In Hannover findet ein Verkäufer diese bei City Immobilienmakler.

Die Immobilienmakler von City Immobilien sind bestens geschult und seriös, berichtet die SZ. Sie bringen viel Erfahrung und Expertise mit und beraten transparent und kundengerecht. Zudem kennen sie sich bestens auf dem regionalen Immobilienmarkt von Hannover aus.

Die richtige Wertermittlung dank City Immobilienmakler

Um den richtigen Wert einer Immobilie zu ermitteln, gibt es unterschiedliche Verfahren. Die Immobilienmakler bei City Immobilienmakler Hannover sind im Stande, die passende Wertermittlung innerhalb von wenigen Tagen zu berechnen.

Sei es das Vergleichswertverfahren, bei dem die Immobilie mit anderen, bereits verkauften Immobilien verglichen wird und ein Durchschnittspreis pro Quadratmeter ermittelt wird. Das Ertragswertverfahren wird bei vermieteten oder verpachteten Immobilien angewandt. Oder zu guter Letzt, das Sachwertverfahren, bei dem es um Werte von Boden und Gebäude geht. Wertgutachten müssen hingegen von Sachverständigen ermittelt werden und haben rechtliche Relevanz. Hier dauert es oft mehrere Wochen bis zur Wertermittlung.

Die erfahrenen Immobilienmakler von City Immobilienmakler erstellen laut SZ eine objektive und kostenlose Immobilienbewertung innerhalb von ein bis drei Tagen, um für den Eigentümer den besten Verkaufspreis zu ermitteln. Lageplan, Baulastenverzeichnis-Auszug, Altlastenkataster-Auszug und die bauplanungsrechtliche Auskunft sowie der Grundbuchauszug fließen hier natürlich mit ein.

Auch beim weiteren Verkauf der richtige Partner

Beim Verkauf unterstützt City Immobilienmakler Hannover den Eigentümer mit aussagekräftigen Exposés, Texten und hochwertigen Fotos. Hier wird nichts ausgelassen und das Exposé online optimiert. Die Interessenten erfahren alle nötigen Details.

Mit City Immobilienmakler Hannover haben Immobilieneigentümer bestens geschulte Profis an ihrer Seite für einen erfolgreichen Verkauf.

