Clevertouch präsentiert den Clevershare Hub

Zusammenarbeit für Alle: das kabellose All-in-One-Device macht aus jedem Bildschirm eine Collaboration-Lösung

München, 30. Januar 2023: Mit dem Clevershare Hub hat Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen- und Digital-Signage-Lösungen, das perfekte Device entwickelt für uneingeschränkten Datenaustausch und Zusammenarbeit – egal über welchen Bildschirm.

Clevershare Hub ist der jüngste Neuzugang im Produktportfolio von Clevertouch und wird auf der diesjährigen ISE erstmals vorgestellt (Stand 2N400). Das clevere Device läuft auf Android 9, lässt sich via HDMI an jeden beliebigen Bildschirm – interaktiv oder nicht – anschließen und verwandelt diesen in ein kollaboratives Display, indem es die Screen-Sharing-Technologie von Clevertouch aktiviert. Der Hub bietet unterschiedliche Möglichkeiten, Inhalte auf jedes beliebige Display zu übertragen: entweder kabellos über die Clevershare-App oder auf Knopfdruck mit dem im Lieferumfang enthaltenen Clevershare Dongle.

Clevershare Hub ermöglicht es Kollegen vor Ort genauso wie remote zugeschalteten Teilnehmern eine optimierte Meeting-Teilnahme sowie effektive Zusammenarbeit über jede Plattform, einschließlich Teams, Zoom, Google Meet und Webex. Das Device unterstützt BYOD und ist sowohl kompatibel mit der Clevershare App, als auch mit Airplay, Google Cast und Micracast. Das heißt, dass sich Inhalte von jedem beliebigen Device aus spiegeln lassen und sich die vorhandene Hardware nutzen lässt. Das spart Kosten und sorgt für mehr Nachhaltigkeit.

Doch nicht nur in puncto Zusammenarbeit punktet der Clevershare Hub. Über die integrierte Content-Management-Plattform Clever Live macht er aus jedem beliebigen Screen im Nu auch einen Digital-Signage-Infokiosk samt Ausspielung von Ad-hoc-Informationen und Alerts Die Plattform ermöglicht es, Digital-Signage-Inhalte zentral zu erstellen, zu bearbeiten und auf einzelnen oder allen verknüpften Bildschirmen auszuspielen.

Die wichtigsten Features von Clevershare Hub im Einzelnen:

– Android 9 an Bord

– Unbegrenzte Geräteanbindung

– Integriertes Bluetooth

– Integriertes Wifi

– HDMI-Ausgang mit zwei Kanälen

– Zahlreiche Eingänge, einschließlich USB-C

– PoE (Power over Ethernet)

Über Clevertouch Deutschland

Clevertouch Deutschland ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann Clevertouch auf über ein Jahrzehnt an innovativen Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Anbieter von Touchscreen- und Digital-Signage-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: www.clevertouch.com

