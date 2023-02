Vernissage Reinhold Hahn MALEREI 17.02.2023 Cafe KAWI

Location: Cafe KAWI

Street: Wandlitzstr. 1-3

City: 10318 – Berlin (Germany)

Start: 17.02.2023 18:00 Uhr

End: 17.02.2023 22:00 Uhr

Entry: free



Liebe Freunde der schönen Malerei,

ich lade Sie herzlich zur Vernissage meiner Ausstellung MALEREI | ÖL | ACRYL | DIGITAL am 17.Februar um 18:00 Uhr im Cafe KAWI in Berlin-Karlshorst, Wandlitzstrasse 1-3 ein.

Neben exklusiver Kunst erwarten Sie die hervorragenden Kanapees von Kamila Möller, der Inhaberin des Cafe KAWI und ganz feiner Klarinetten-Jazz von Florian Seefeld.

Besuchen sie mich gerne auch auf meiner Webseite https://www.reinhold-hahn.art und auf meinem Instagram-Konto @reinholdhahn.artist

Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen.

Herzlichst. Ihr Reinhold Hahn

Zu mir:

Ich wohne am grünen Stadtrand von Berlin, bin verheiratet und habe einen Sohn, der längst flügge ist. Geboren wurde ich in Apolda, einer kleinen Stadt im schönen Thüringen. Studiert habe ich in Berlin-Karlshorst an der Hochschule für Technik und Wirtschaft.

Die Kunst ist vor vielen Jahren von selbst zu mir gekommen. Anfangs hat mich die Fotografie inspiriert. Über das Entwickeln eigener Schwarz-Weiss-Bilder habe ich dann die Kraft der Farben entdeckt, die mich bis heute in ihrem Bann hält. Ein starker, dunkelroter Pinselstich auf schwerer Leinwand versetzt mich in eine schöne angeregte und anregende Stimmung, wie ein guter Wein.

Die Möglichkeit zu malen und -seit einigen Jahren- auch Skulpturen zu schaffen, betrachte ich als ein großes Glück und ein hohes Privileg in meinem Leben.

Kontakt

Reinhold Hahn

Treskowallee 125

10318 Berlin

01737024378

reinhold-hahn@reinhold-hahn.art

http://www.reinhold-hahn.art





Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.